صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آیا ساغر غلامی اعدام شد؟

طرح صدور حکم اعدام برای ساغر غلامی از سوی ضدانقلاب در حالیست که او از آزادی با وثیقه و نبود چنین حکمی خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۰۰
| |
613 بازدید
اینترنشنال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از حوادث و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و اتفاقاتی که خسارت‌های فراوانی به کشور، اموال عمومی و امنیت اجتماعی وارد کرد، جریان‌های معاند همچنان تلاش دارند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای خود، فضای جامعه را ملتهب کرده و روایت‌های مورد نظرشان را به افکار عمومی القا کنند.

جریان‌هایی که طی سال‌های گذشته بار‌ها با انتشار اخبار نادرست و روایت‌های جهت‌دار تلاش کرده‌اند از هر حادثه‌ای برای ایجاد شکاف اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی بهره ببرند، این بار نیز با تمرکز بر یک پرونده قضایی در استان گلستان، موج جدیدی از ادعا‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای را آغاز کردند.

در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته، برخی اقدامات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته، خسارت‌هایی به اموال عمومی و خصوصی وارد کرد و در مواردی نیز نیرو‌های انتظامی و امنیتی و شهروندان عادی قربانی این حوادث شدند؛ موضوعی که به گفته مسئولان، بخشی از تبعات فعالیت جریان‌هایی بود که به دنبال ایجاد ناامنی و آشوب در کشور بودند.

با وجود این، در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها و جریان‌های خارج از کشور بار دیگر تلاش کردند با برجسته‌سازی ادعا‌های تأییدنشده، فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند؛ رویکردی که منتقدان آن را ادامه جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی علیه ایران می‌دانند.

در تازه‌ترین مورد، نام «ساغر غلامی» فردی که در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در گنبدکاووس بازداشت شده بود، به سوژه فضاسازی برخی رسانه‌های معاند تبدیل شد. این جریان‌ها با انتشار ادعا‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای وی، تلاش کردند موجی از التهاب و واکنش‌های اجتماعی ایجاد کنند.

این در حالی است که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد ادعای مطرح‌شده درباره صدور حکم اعدام صحت ندارد. ساغر غلامی نیز با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که مدتی است با قرار وثیقه آزاد شده و خبری از صدور چنین حکمی برای وی وجود ندارد.

وی همچنین در این ویدئو برخی شایعات مطرح‌شده درباره خود را رد کرد و نسبت به انتشار مطالبی که به گفته او با واقعیت فاصله دارد، واکنش نشان داد.

ماجرای اخیر بار دیگر نشان داد که در فضای رسانه‌ای امروز، سرعت انتشار اخبار غیررسمی و تأییدنشده می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری روایت‌هایی شود که فاصله زیادی با واقعیت دارند. کارشناسان رسانه‌ای معتقدند افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی، ارائه به‌موقع اطلاعات دقیق و تکیه بر منابع رسمی، می‌تواند از شکل‌گیری چنین موج‌هایی جلوگیری کند.

پرونده ساغر غلامی اکنون به نمونه‌ای دیگر از تقابل میان «روایت‌سازی رسانه‌ای» و «واقعیت‌های میدانی» تبدیل شده است؛ جایی که یک ادعای تأییدنشده می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به موضوعی برای التهاب‌آفرینی تبدیل شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناآرامی دی ماه اعدام ساغر غلامی معاند
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعترافات دو عامل مرتبط با موساد که اعدام شدند
تعلل در صدور احکام‌ دانشجویان متخلف دی‌ماه
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
۲ عامل صهیونیست به دار آویخته شدند!
مورد عجیب از خائنی که امروز اعدام شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۳ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۵ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005p9w
tabnak.ir/005p9w