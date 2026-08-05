تأکید سفیر ژاپن بر تسهیل اعزام کاروان ایران

در آستانه اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی _ناگویا،صبح امروز " تسوکادا تاماکی" سفیر ژاپن با حضور در محل کمیته ، با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، این نهاد به منظور گرامیداشت یاد و خاطره و ادای احترام به مقام قائد شهید امت حضرت آیت االله خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه ) توسط جامعه ورزش و میهمانان خارجی، جایگاهی نمادین طراحی و ایجاد کرده است، صبح امروز، «تسوکادا تاماکی»، سفیر ژاپن در تهران که با استقبال دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل و مسئولان واحدهای تشریفات و بین‌الملل وارد کمیته ملی المپیک شد.

وی در نخستین گام، در مقابل این جایگاه نمادین قرار گرفت و با اهدای شاخه گل، ادای احترامی عمیق نسبت به آن شهید بزرگوار به جای آورد.

سفیر ژاپن سپس در دیداری صمیمی با محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، بر حمایت همه‌جانبه سفارت ژاپن و کمیته برگزاری بازی‌ها برای اعزام بدون دغدغه کاروان ورزشی کشورمان به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی‌ناگویا تأکید کرد و این همکاری را نشانه‌ای از احترام متقابل دو ملت و گسترش روابط ورزشی و فرهنگی دانست.

در آستانه اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا، صبح امروز " تسوکادا تاماکی" سفیر ژاپن با حضور در محل کمیته، با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدارمحمود خسروی‌وفا، ضمن خیر مقدم به سفیر ژاپن به وقایع اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این مدت، علاوه بر از دست دادن رهبر عزیز و گرامیمان، شاهد فقدان دانشمندان، فرماندهان، دانش آموزان و همچنین ورزشکاران و آسیب به میادین ورزشی و مردم بودیم که بیشترین تأثیر را از این حوادث پذیرفتند که بنوعی شما نیز تجربیات تلخ تری در هیروشیما داشتید و همین زخم مشترک همگرایی خوبی ایجاد کرده و همدیگر را می‌توانیم درک کنیم و این حوادث خللی در اراده و انگیزه مسئولین و مردم و ورزشکاران ما ایجاد نکرد.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: بازی‌های آسیایی ناگویا به دلیل نداشتن دهکده واحد برای ورزشکاران و پراکندگی جغرافیایی محل اسکان، اتفاق نوینی است و از طرفی برای اعزام کاروان به ناگویا در زمینه ارزی، آی دی کارت ورزشکاران و چگونگی اعزام در صورت ایجاد شرایط خاص قطعا نیاز به حمایت و هم کاری همه جانبه سفارت ژاپن و کمیته برگزاری بازی‌ها داریم.

در ادامه «تسوکادا تاماکی» سفیر ژاپن، تأسف عمیق خود را از وقایع اخیر و توقف برخی رویداد‌های ورزشی اعلام کرد و گفت: البته در جام جهانی فوتبال تیم ملی ایران خوش درخشید که جا دارد بشما تبریک بگویم و تیم ملی ژاپن هم نتیجه خوبی گرفت و این نشان می‌دهد قدرت ورزش از سیاست فراتر است.

وی افزود: ما برای برگزاری بازی‌های آسیایی آماده‌ایم و در جریان هستم که بیش از ۳۰۰ ورزشکاربه ناگویا اعزام می‌کنید که یکی از پرجمعیت‌ترین کاروان‌های اعزامی است، موارد مطرح شده از سوی شما منطقی است و دغدغه‌های شما را درک می‌کنیم و ضمن انتقال آن به کمیته برگزاری بازی‌ها راهکار‌های لازم در این زمینه اندیشیده خواهد شد و نگرانی از این بابت نداشته باشید.

در پایان آلبوم عکسی از تصاویر منتخب حضور کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو و بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو به سفیر ژاپن توسط محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک اهدا شد که بسیار مورد توجه وی قرار گرفت و عکس‌های فوق را بسیار ارزشمند و تاریخی خواند.