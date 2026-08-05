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وعده زمستان سخت جدید را ببینید
مهدی عزیزی دستگردی تحلیلگر روابط بینالملل تاکید کرد: «...زمستان در راه است، فقط دو ماه دیگر تنگه هرمز بسته بماند، میبینید که چه بحرانی در اروپا و آمریکا رخ میدهد... یادتان هست ماکرون چگونه ترامپ را به کود فروخت، نگذاشتیم کود به اروپا برسد، کشاورزی فرانسه رو به نابودی رفت و مجبور شدند برای عبور کشتیها از تنگه هرمز ترامپ را رها کنند و با ما هماهنگ شوند... اگر تنگه هرمز را باز کنیم ترامپ بلافاصله امتیازات بیشتری میخواهد و ایران تبدیل به لقمه راحت و تفریحگاه آمریکا خواهد شد...» اظهارات عزیزی را میبینید و میشنوید.
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