وعده زمستان سخت جدید را ببینید

مهدی عزیزی دستگردی تحلیلگر روابط بین‌الملل تاکید کرد: «...زمستان در راه است، فقط دو ماه دیگر تنگه هرمز بسته بماند، می‌بینید که چه بحرانی در اروپا و آمریکا رخ می‌دهد... یادتان هست ماکرون چگونه ترامپ را به کود فروخت، نگذاشتیم کود به اروپا برسد، کشاورزی فرانسه رو به نابودی رفت و مجبور شدند برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ترامپ را رها کنند و با ما هماهنگ شوند... اگر تنگه هرمز را باز کنیم ترامپ بلافاصله امتیازات بیشتری می‌خواهد و ایران تبدیل به لقمه راحت و تفریحگاه آمریکا خواهد شد...» اظهارات عزیزی را می‌بینید و می‌شنوید.