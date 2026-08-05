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هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آمریکا هشدار داد که به زودی از منطقه اخراج خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۹۰
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توییت ابراهیم عزیزی

به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشور‌هایی که امروز میزبان پایگاه‌های تروریستی شما هستند، اخراج شوید.

‏آن روز روزی است که مجبورید همه سرمایه‌ی پایگاه‌هایتان را برای تامین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید...»

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ابراهیم عزیزی کمیسیون امنیت ملی مجلس آمریکا اخراج
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