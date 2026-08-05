هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آمریکا هشدار داد که به زودی از منطقه اخراج خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشورهایی که امروز میزبان پایگاههای تروریستی شما هستند، اخراج شوید.
آن روز روزی است که مجبورید همه سرمایهی پایگاههایتان را برای تامین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید...»
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