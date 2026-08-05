بمب نقلوانتقالات یا قمار بزرگ؛ چرا محمد صلاح راهی ترابزون اسپور شد؟
عملکرد محمد صلاح در آخرین فصل حضورش در لیورپول باعث شد دامنه مشتریان او محدودتر شود؛ هرچند بسیاری تصور میکردند مقصد بعدی او، یکی از باشگاههای ثروتمند عربستان، لیگ MLS آمریکا یا حتی یکی از قدرتهای فوتبال اروپا باشد. اما این پرسش به وجود آمد که چرا ترابزون اسپور؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ستاره ۳۴ ساله فوتبال مصر پس از ورود به ترکیه، با لباس رسمی ترابزون اسپور مقابل دوربین باشگاه قرار گرفت و قرار است قرارداد خود را بهصورت رسمی امضا کند. او در تیم جدیدش پیراهن شماره ۶۱ را بر تن خواهد کرد؛ شمارهای که برای هواداران ترابزون اسپور اهمیت نمادین دارد.
این انتقال از آن جهت شگفتآور است که صلاح دو فصل پیش، یکی از بهترین فصلهای دوران حرفهای خود را پشت سر گذاشته بود؛ فصلی که در لیگ برتر انگلیس با ۲۹ گل و ۱۸ پاس گل نقش اصلی را در موفقیت لیورپول ایفا کرد. با این حال، شرایط او در آخرین فصل حضورش در آنفیلد کاملاً متفاوت بود.
صلاح در فصل پایانی حضورش زیر نظر آرنه اشلوت، تنها ۷ گل در لیگ به ثمر رساند و بهتدریج جایگاه ثابت خود را از دست داد. گزارشها از اختلاف میان او و سرمربی لیورپول حکایت داشت؛ موضوعی که باعث شد دقایق بازی این فوقستاره مصری بهشدت کاهش پیدا کند و در نهایت، قراردادش بدون تمدید به پایان برسد.
همین افت جایگاه، دامنه مشتریان او را نیز محدودتر کرد؛ هرچند بسیاری تصور میکردند مقصد بعدی صلاح، یکی از باشگاههای ثروتمند عربستان، لیگ MLS آمریکا یا حتی یکی از قدرتهای فوتبال اروپا باشد. اما این پرسش به وجود آمد که چرا ترابزون اسپور؟
در سالهای اخیر، فوتبال ترکیه موفق شده ستارههای بزرگی را جذب کند، اما تقریباً همه آنها راهی سه غول استانبول یعنی گالاتاسرای، فنرباغچه یا بشیکتاش شدهاند. گالاتاسرای اکنون ویکتور اوسیمن و لروی سانه را در اختیار دارد، فنرباغچه ناتان آکه را جذب کرده و بشیکتاش نیز موفق به جذب لئاندرو تروسار شده است.
در این میان، انتخاب ترابزون اسپور بیش از هر چیز جلب توجه میکند؛ باشگاهی که اگرچه هفت قهرمانی لیگ ترکیه را در کارنامه دارد، اما آخرین قهرمانیاش به فصل ۲۲-۲۰۲۱ برمیگردد و معمولاً چهارمین قدرت فوتبال ترکیه محسوب میشود.
ترابزون اسپور فصل گذشته با هدایت فاتح تکه در رده سوم سوپرلیگ قرار گرفت، اما حتی حضورش در لیگ اروپا نیز هنوز قطعی نیست و باید از مرحله پلیآف عبور کند. با نهایی شدن این انتقال، محمد صلاح بدون تردید بزرگترین نامی خواهد بود که تاکنون پیراهن ترابزوناسپور را بر تن کرده است. در سالهای گذشته بازیکنانی چون دنیل استوریج و نیکلاس پهپه سابقه بازی در این تیم را داشتهاند، اما هیچکدام از نظر جایگاه جهانی قابل مقایسه با صلاح نیستند.
ترکیب فعلی ترابزون اسپور نیز خالی از چهرههای شناختهشده نیست؛ آندره اونانا، دروازهبان منچستریونایتد، بهصورت قرضی در این تیم حضور دارد و دو ملیپوش کیپوردی، واگنر پینا و سیدنی لوپس کابرال نیز در ترکیب این تیم دیده میشوند؛ همان کابرالی که در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین گل تماشایی تیمش را به ثمر رساند.
یکی از مهمترین دلایل این انتقال، ساختار مالی آن است. ترابزون اسپور برای خرید صلاح مبلغی بابت رضایتنامه پرداخت نمیکند، زیرا این بازیکن آزاد شده است؛ موضوعی که به باشگاه اجازه میدهد بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف دستمزد این فوقستاره کند.
آخرین قرارداد صلاح در لیورپول، طبق گزارش رسانههای انگلیسی، هفتهای حدود ۴۰۰ هزار پوند ارزش داشت و طبیعی است که تنها باشگاههایی با پشتوانه مالی قوی توان رقابت برای جذب او را داشته باشند. بنابراین سود این انتقال تنها فنی نیست. صلاح یکی از شناختهشدهترین چهرههای فوتبال جهان با میلیونها دنبالکننده در شبکههای اجتماعی است و حضورش میتواند ارزش تجاری باشگاه، اسپانسرها و حتی برند ترابزوناسپور را به شکل محسوسی افزایش دهد.
شرکت خدمات مالی «Papara» که اسپانسر اصلی پیراهن و مالک امتیاز نام ورزشگاه باشگاه است، یکی از مهمترین برندگان احتمالی این انتقال خواهد بود؛ انتقالی که بیش از آنکه یک خرید فوتبالی باشد، یک سرمایهگذاری بزرگ تجاری برای باشگاه ترکیهای به شمار میرود.
صلاح نیز در نخستین پیام خود به هواداران گفت: «ترابزون، آمادهای؟ خیلی زود میبینمت.» پیامی که نشان میدهد یکی از بزرگترین انتقالهای تابستان فوتبال اروپا، حالا تنها یک امضا با رسمی شدن فاصله دارد. حالا در طول فصل مشخص میشود که باتوجه به افت صلاح در آخرین فصل حضورش در لیورپول او به لحاظ عملکردی هم یک بمب بزرگ نقل و انتقالاتی بوده یا ترابزون با خرید او قماری بزرگ کرد.