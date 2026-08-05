استقلال در انتظار آدان پس از پایان همکاری با رضاییان؛ نوشدارو به سهراب نرسید
استقلال برای حفظ شاکله خود و ادامه همکاری با آنتونیو آدان و رامین رضاییان که تا باز شدن پنجره نقل و انتقالات همانند نوشداور بود، تلاش کرد اما در نهایت اعلام شد که همکاری با رضاییان پایان یافته است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیگ برتر فوتبال کمتر از ۱۰ روز دیگر آغاز میشود و وضعیت استقلال هنوز در شرایط خوبی نیست. بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبیپوشان، باعث شده تا سهراب بختیاریزاده با چند خلأ در ترکیب تیمش مواجه شود که از همینرو برای حل بحران در مدت زمان کوتاه کار سختی دارد.
وعدههای مدیریت باشگاه برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی هنوز به سرانجام نرسیده و در مدت زمان کمی هم که تا شروع لیگ باقیمانده، سخت است که حتی در صورت حل این مشکل، بازیکن جدید خریداری شود و با تیم به هماهنگی برسد. بنابراین استقلال رسماً این پنجره نقل و انتقالاتی را از دست داده و باید توان خود را برای خرید بازیکن در نیم فصل خرج کند. با این حال حفظ شاکله فعلی یکی دیگر از راهکارهاست تا تیم تحت هدایت بختیاریزاده بیشتر از این آسیب نبیند.
در شرایطی که پس از اتفاقات مربوط به جنگ، بازیکنان خارجی استقلال کشور را ترک کردند و برخی از آنها نیز برای فسخ قرارداد اقدام کرده بودند، جدایی برخی از آنها قطعی شد. از جمله موسی جنپو که برای دریافت مطالبات خود شکایت کرده و منیر الحدادی که اعلام شد به دلیل نارضایتی همسرش دیگر نمیتواند فوتبال خود را در ایران دنبال کند. با این حال برخی بازیکنان هم از جمله یاسر آسانی قراردادشان را فسخ کردند، اما به تمرینات بازگشتند که حالا گفته میشود بازگشت مجدد به منزله خرید جدید محسوب میشود و آبیپوشان برای بازی دادن به آسانی دچار مشکل قانونی میشوند. با این حال استقلال در تلاش است تا آنتونیو آدان را راضی به تمدید قرارداد کند تا خلأ این تیم درون دروازه پر شود.
فصل گذشته، استقلال با خرید آدان که سابقه حضور در رئال مادرید را هم داشت، چهارچوب دروازه خود را به این دروازهبان اسپانیایی سپرد. اگرچه او هم دروازهبان ششدانگی نشان نداد، اما آبیها چارهای ندارند جز اینکه در شرایط فعلی داشتههای خود را حفظ کنند. با این حال گویا آدان برای دریافت مطالبات خود از استقلال به این باشگاه نامه زده، اما آبیها در مقابل پیشنهاد تمدید قرارداد هم دادهاند تا یک سال دیگر آدان در جمع آبيپوشان بماند. سهراب بختیاریزاده امیدوار بود که با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی، محمد خلیفه را به عنوان شماره یک خود استفاده کند که این بازیکن با استقلال قرارداد هم امضا کرد، اما در به دلیل باز نشدن پنجره، صحبت از بازگشت او به آلومینیوم شده است.
استقلال اگرچه در سمت راست خط دفاعی خود، صالح حردانی را در اختیار دارد، اما آنها به دنبال راضی کردن رامین رضاییان هم بودند تا در جمع آبیپوشان باقی بماند، اما این اتفاق رخ نداد. رضاییان نیم فصل لیگ بیستوپنجم به صورت قرضی راهی فولاد شد و قانوناً باید به استقلال بازمیگشت، اما گویا بندی در قرارداد او وجود داشته که امکان فسخ یک طرفه را به این بازیکن میداد. مدیران باشگاه استقلال در خصوص رضاییان با ابهام مواجه شدند و البته ماجرا هم کمی بیخ پیدا کرد و مدیران این باشگاه برای بازگشت رضاییان به این بازیکن اولیتماتوم دادند که با واکنش مدافع ملیپوش هم مواجه شد و او در فضای مجازی اعلام کرد به جای اولیتماتوم دادند، بهتر بود که مذاکره کنند.
استقلال برای حفظ شاکله خود و ادامه همکاری با آنتونیو آدان و رامین رضاییان که تا باز شدن پنجره نقل و انتقالات همانند نوشداور بود، تلاش کرد اما در نهایت اعلام شد که همکاری با رضاییان پایان یافته است تا بختیاریزاده از داشتن این بازیکن محروم شود. با این حال استقلالیها هنوز فرصت دارند که شرایط را برای بازگشت آدان فراهم کنند و البته مهمتر از هر چیزی، منتظر تصمیم او بمانند.