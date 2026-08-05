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کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۶
بازدید: ۱۸۵۱
نظرات: ۱

عکس:جنگل‌های یونان؛ نقاشیِ سوخته‌ی زمین

در این قاب‌های هولناک، جنگل‌های یونان به بوم بزرگی از رنگ‌های سرخ، نارنجی و خاکستری بدل شده‌اند؛ نقاشی‌ای که نه با قلم‌مو، بلکه با شعله‌های بی‌رحم طبیعت کشیده شده است. دود بر فراز درختان نیم‌سوخته می‌پیچد و آسمان را به پرده‌ای وهم‌آلود تبدیل می‌کند؛ تصویری میان زیبایی و ویرانی که داستان نبرد زمین با آتش را روایت می‌کند. این منظره، هم شکوه طبیعت را به یاد می‌آورد و هم شکنندگی آن را در برابر خشم حریق به نمایش می‌گذارد.

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برچسب‌ها:
آتش سوزی های اروپا یونان حوادث عکس و عکاسی عکس مستند خبری عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷
جنگلهای شمال وضعیتشون بدتره
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