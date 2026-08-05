عکس:جنگلهای یونان؛ نقاشیِ سوختهی زمین
در این قابهای هولناک، جنگلهای یونان به بوم بزرگی از رنگهای سرخ، نارنجی و خاکستری بدل شدهاند؛ نقاشیای که نه با قلممو، بلکه با شعلههای بیرحم طبیعت کشیده شده است. دود بر فراز درختان نیمسوخته میپیچد و آسمان را به پردهای وهمآلود تبدیل میکند؛ تصویری میان زیبایی و ویرانی که داستان نبرد زمین با آتش را روایت میکند. این منظره، هم شکوه طبیعت را به یاد میآورد و هم شکنندگی آن را در برابر خشم حریق به نمایش میگذارد.
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