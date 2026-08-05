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موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری

در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۷
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4366 بازدید
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۴
حمیده خیرآبادی

به گزارش تابناک؛ در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه می‌کنید.

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حمیده خیرآبادی آتنه فقیه نصیری موتور سواری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
11
پاسخ
چه عکس قشنگی گذاشتید
مهندس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
6
پاسخ
این فیلم رو من در کودکی با برادر بزرگم در سینما تماشا کردیم.
کلا 2 تا فیلم در بچگی در سینما دیدم!!! :
فیلم‌های "جیب‌برها به بهشت نمی‌روند" و "کلاه‌قرمزی و پسرخاله".
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
5
پاسخ
چه بازیگرای خوبی داشتیم
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
مگر گواهینامه موتور داشته امد؟
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