در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه می‌کنید.

موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری

به گزارش تابناک؛ در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه می‌کنید.