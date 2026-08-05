موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری
در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب برها به بهشت نمیروند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه میکنید.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۷| |
4366 بازدید
به گزارش تابناک؛ در اینجا تصویری از موتورسواری حمیده خیرآبادی و آتنه فقیه نصیری را در فیلم «جیب برها به بهشت نمیروند» در سال ۱۳۷۰ ملاحظه میکنید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
این فیلم رو من در کودکی با برادر بزرگم در سینما تماشا کردیم.
کلا 2 تا فیلم در بچگی در سینما دیدم!!! :
فیلمهای "جیببرها به بهشت نمیروند" و "کلاهقرمزی و پسرخاله".
کلا 2 تا فیلم در بچگی در سینما دیدم!!! :
فیلمهای "جیببرها به بهشت نمیروند" و "کلاهقرمزی و پسرخاله".