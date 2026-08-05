کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیاردی شرکت مهاجرتی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.
وی افزود: متهمان پرونده، با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم یا توسط اشخاص زیرمجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کردهاند.
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صالحی تصریح کرد: شیوه فعالیتهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن از جمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند.
وی از پلمب شرکت متخلف خبر داد و گفت: حدود ۲ همت از اموال منقول و غیرمنقول این شرکت شناسایی و توقیف شد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.