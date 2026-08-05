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کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیاردی شرکت مهاجرتی

دادستان تهران از افزایش تعداد شاکیان پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی خبر داد که تاکنون ۳۰۰ شاکی داشته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۱
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قوه قضاییه

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.

وی افزود: متهمان پرونده، با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوز‌های گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌های متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به‌طور مستقیم یا توسط اشخاص زیرمجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کرده‌اند.

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صالحی تصریح کرد: شیوه فعالیت‌های مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانور‌های متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قرارداد‌هایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشور‌های خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن از جمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.

وی از پلمب شرکت متخلف خبر داد و گفت: حدود ۲ همت از اموال منقول و غیرمنقول این شرکت شناسایی و توقیف شد.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.

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کلاهبرداری ارز قاچاق مالباخته فرار مالیاتی اموال منقول غیرمنقول توقیف
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