شهباز شریف برای دیدار با بنسلمان به عربستان میرود
به گزارش رسانههای پاکستانی، نخستوزیر این کشور شهباز شریف برای انجام گفتوگوهای سطحبالا با مقامهای ارشد سعودی، این هفته در سفری دو روزه، راهی عربستان میشود.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ به گزارش رسانههای پاکستانی، نخستوزیر این کشور شهباز شریف برای انجام گفتوگوهای سطحبالا با مقامهای ارشد سعودی، این هفته در سفری دو روزه، راهی عربستان میشود.
محور این گفتوگوها، تحولات منطقه، روابط دوجانبه و آینده پیمان دفاع راهبردی پاکستان و عربستان خواهد بود.
طبق گزارشها، این سفر احتمالاً پنجشنبه یا جمعه انجام میشود و شامل دیدار شهباز شریف با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، خواهد بود.
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