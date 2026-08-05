سناریوی بلاگر زن برای قتل شوهرش
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رسیدگی به این پرونده اسفند سال ۱۴۰۳ همزمان با شکایت خانوادهای مبنی بر گم شدن برادرشان در تهران در دستور کار پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. بعد از آن ماموران از همسر مرد گمشده تحقیق کردند که او مدعی شد شوهرش به سفر رفته و بازنگشته است.
تحقیقات بعدی پلیسی نشان داد این زن بلاگر بوده و با شوهرش اختلافهای زیادی داشته و با مردی به نام شهرام در رابطه پنهانی بوده و همین مساله باعث بازداشت او و شهرام شد. چند روز بعد، جسد مرد گمشده که داخل گونی در رودخانه کن رها شده بود، پیدا شد. در ادامه تحقیقات، همسر مقتول اعتراف کرد شوهرش را شهرام کشته است.
با گذشت بیش از ۲ سال از این ماجرا، آخرین تحقیقات قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از متهمان انجام گرفت. همسر مقتول همچنان مدعی بود طراح جنایت نبوده و فریب مرد مورد علاقهاش را خورده و از اقدامش پشیمان است.
همچنین شهرام در آخرین دفاعیاتش گفت: ارتباط عاشقانهام با این زن باعث شد شوهرش را بکشم. کارگاه آهنگری دارم. تصمیم گرفته بودم از طریق بلاگرها کارم را تبلیغ کنم. هنگام رصد در فضای مجازی با پیج تبلیغاتی همسر مقتول آشنا شدم. او کارهای تبلیغاتیام را انجام داد و بعد از آن ارتباطمان ادامه یافت. به هم علاقهمند شدیم و ارتباط پنهانیمان ادامه داشت. میگفت شوهرش او را کتک میزند و بدرفتار است و طلاقش نمیدهد. از من خواست شوهرش را تنبیه کنم تا وی مجبور شود طلاقش دهد و بعد با هم ازدواج کنیم.
وی افزود: روز حادثه با جعل عنوان پلیس مقابل خانهشان رفتم و شوهرش را به زور سوار اتومبیل کردم و به کارگاه آهنگریام بردم. دستها و پاهایش را بستم. گروگان بدحال شده بود که با سیم برق خفهاش کردم. کارگرم ترسید و فرار کرد. جسد را در گونی انداخته و داخل رودخانه کن انداختم.
متهمان بعد از پایان تحقیقات به زندان بازگشتند. همچنین فرزندان مقتول برای قاتل پدرشان درخواست قصاص کردند.
سالار صنعتگر بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: برای مرد میانسال به اتهام مباشرت در قتل عمدی و برای همسر مقتول به اتهام معاونت در قتل عمدی جلب دادرسی صادر و پرونده آنها برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
نباید این افراد را بگذارید چادر سر کنن. و نباید اصلا بگذارید با حجاب باشن! با همان حجابی که موقع دستگیری بودن باید با همان سر دادگاه حاضر شوند.