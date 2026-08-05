واکنش یمن به حمله به نفتکش عربستان

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما نفتکش عربستانی وفاء را در مقابل منطقه ینبع با تعدادی از موشک‌های بالستیک هدف قرار دادیم. مجموع تعداد کشتی‌های عربستانی که از آغاز محاصره دریایی در ۲۲ ژوئیه هدف قرار داده‌ایم، به هشت نفتکش می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: ما ۲۹ نفتکش عربستان را مجبور به عقب نشینی و بازگشت در دریای سرخ و دریای عرب کردیم. دشمن سعودی مسیر نفتکش‌های خود را بعد از محاصره دریایی به سمت شمال دریای سرخ تغییر داده است.

وی افزود: عملیات ما در هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در شمال دریای سرخ برای بستن تمام گذرگاه‌ها علیه این کشور ادامه خواهد داشت و افزایش خواهد یافت. ما برای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره صرف نظر از نتایج و پیامدهای آن تلاش خواهیم کرد.

اخیرا به دنبال حملاتی که عربستان علیه یمن انجام داد، ارتش یمن از محاصره دریایی عربستان خبر داد. همچنین حملات موشکی را علیه مناطق مرزی این کشور و تاسیسات نفتی آن انجام داد.