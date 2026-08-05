شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز
شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید
کد خبر: ۱۳۸۸۲۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.
گزارش خطا
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توافق بشه رشد خوبی خواهد کرد بخرید سهمها ارزان ومفت هستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
با ارزش تر از سهام وال استریت است
بدوووبدوووووو
تاسف اوره
همتی امروز هم نوسانگیری دلاری ات را انجام دادی با ریزش ۴ هزار تومانی و دلار را تا ۱۸۸۵۰۰ اوردی پایین
پولهای نوسانگیری را چه میکنید؟؟؟؟
لا اقل معوقات بازنشستگان را بدهید