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شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز

شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید
کد خبر: ۱۳۸۸۲۴۹
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شاخص کل بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.

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شاخص کل بورس بازار بورس بازار سرمایه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
توافق بشه رشد خوبی خواهد کرد بخرید سهمها ارزان ومفت هستن
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اره بدو بدو بخرید
با ارزش تر از سهام وال استریت است
بدوووبدوووووو
تاسف اوره
همتی امروز هم نوسانگیری دلاری ات را انجام دادی با ریزش ۴ هزار تومانی و دلار را تا ۱۸۸۵۰۰ اوردی پایین
پولهای نوسانگیری را چه میکنید؟؟؟؟
لا اقل معوقات بازنشستگان را بدهید
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