شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز

شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.