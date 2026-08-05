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هشدار ورود حیوانات خانگی به رستوران‌ها

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، این اقدام را تخلف بهداشتی دانست و هشدار داد که در صورت تداوم تخلف، واحدهای صنفی با برخورد قانونی و حتی پلمب مواجه خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۴۸
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1474 بازدید
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حیوانات

به گزارش تابناک به نقل از وبدا؛ محسن فرهادی با اشاره به اینکه رعایت فاصله‌گذاری بهداشتی میان حیوانات خانگی و مراکز عرضه مواد غذایی تنها مختص ایران نیست، گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان، از جمله برخی کشور‌های اروپایی، محدودیت‌های مشابهی در این زمینه اعمال می‌شود.

وی افزود: با وجود تذکرات متعدد، همچنان در برخی موارد صاحبان مراکز و مشتریان این ضوابط را رعایت نمی‌کنند و مشاهده می‌شود افراد حیوانات خانگی خود را وارد رستوران‌ها کرده و حتی روی صندلی محل صرف غذا می‌نشانند.

فرهادی با بیان اینکه حیوانات خانگی می‌توانند ناقل بیماری‌های مشترک انسان و دام باشند، تصریح کرد: حتی اگر این حیوانات دارای شناسنامه، واکسیناسیون و تأیید دامپزشکی باشند، باز هم ممکن است برای افراد دارای آلرژی یا نقص سیستم ایمنی خطر آفرین باشند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: در مرحله نخست به صاحبان مراکز و مشتریان تذکر داده می‌شود، اما در صورت بی‌توجهی، با گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ و پس از بررسی مستندات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی تنها استثنای این موضوع را استفاده از ماهیان تزئینی در آکواریوم یا حوض‌های تزئینی عنوان کرد و گفت: این موارد نیز باید به‌گونه‌ای باشد که مراجعه‌کنندگان، به ویژه کودکان، امکان تماس مستقیم با ماهیان را نداشته باشند.

فرهادی در پایان تاکید کرد: حضور هرگونه حیوان در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی تخلف بهداشتی محسوب می‌شود و در صورت تکرار یا استمرار، می‌تواند به برخورد قانونی و حتی پلمب واحد صنفی منجر شود.

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برچسب ها
حیوانات خانگی فاصله گذاری غذا انسان دام واکسیناسیون تخلف بهداشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
5
پاسخ
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