وزیر جنگ آمریکا به سیم آخر زد
در پی گزارش یکی از رسانههای آمریکایی مبنی بر اینکه ارتش این کشور قریب به ۸۰ درصد از ذخایر موشکی خود را در جنگ علیه ایران از دست داده، هگست در پیامی در رسانههای اجتماعی به شدت از این رسانه ها انتقاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این انتقاد از سوی پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پس از آن صورت گرفت که سی.ان.ان در مطلبی از قول چند منبع مطلع گزارش کرد ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران قریب به ۸۰ درصد از ذخایر موشکی تاد و نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را از دست داده است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این شبکه خبری همچنین نوشت نگرانی بابت سیستمهای دفاع هوایی فرسوده قبل از اینکه ترامپ حملات برنامهریزی شده به ایران را لغو کند، مطرح شد.
وزیر جنگ آمریکا در واکنش به این گزارش در پیامی در شبکه ایکس به شدت این مطلب را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «ما به قدر کافی از این رسانه اخبار جعلی متنفر نشدیم.»
این درحالیست که پس از ماهها فشار بینتیجه بر ایران، ماشین جنگی ایالات متحده به جای رهگیری، به طور فزایندهای به انتشار تکذیبیههایی درباره ذخایر موشکی و مهمات خود متوسل میشود.