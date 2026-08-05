انهدام مهمات عمل نکرده در این بخش از تهران

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت ، از ساعت ۹ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه می افزاید: احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.