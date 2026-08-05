صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عبور نفتکش‌های پاکستانی از گلوگاه مرگ!

شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، اعلام کرد دو نفتکش با پرچم پاکستان که نفت خام عربستان را حمل می‌کردند، بدون هیچ حادثه‌ای از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عبور کردند؛ با وجود آنکه انصارالله یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۳۶
| |
1917 بازدید
عبور نفتکش های پاکستانی

نفتکش‌های با پرچم پاکستان با وجود محاصره انصارالله، از باب‌المندب عبور کردند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، اعلام کرد دو نفتکش با پرچم پاکستان که نفت خام عربستان را حمل می‌کردند، بدون هیچ حادثه‌ای از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عبور کردند؛ با وجود آنکه انصارالله یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرده‌اند.

این نفتکش‌های نوع آفراماکس نفت خود را از بندر ینبع عربستان بارگیری کرده و با سیستم‌های ردیابی روشن به پاکستان بازگشتند.

به گفته ویندوارد، از زمان اعلام محاصره توسط انصارالله در ۲۰ ژوئیه، نفتکش‌های مرتبط با عربستان ـ به استثنای کشتی‌های وابسته به چین ـ یا هدف حمله قرار گرفته‌اند یا مسیر خود را از دماغه امید نیک تغییر داده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
باب المندب نفتکش نفتکش پاکستانی عربستان
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخستین نفتکش چینی از باب‌المندب برگشت
هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
سعودی با ۴۰ کشور به دنبال نجات از محاصره یمن
تغییر مسیر نفتکش‌ها در پی محاصره عربستان + عکس
عربستان نفتکش ایران را پس نمی‌دهد
انفجار جدید در باب‌المندب
حمله به یک نفتکش در دریای سرخ + عکس
هشدار یمن خطاب به آمریکا درباره عربستان
واکنش عربستان به هشدارهای ارتش یمن
وقوع انفجار در یک نفتکش در بندر «جده» عربستان
یمن: باب المندب برای همه باز است، به جز عربستان!
جزئیات بازگشت نفتکش ایرانی از عربستان
فشار عربستان بر ترامپ برای پایان محاصره تنگه هرمز
طرح یمن برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در باب‌المندب
آخرین اخبار از دو نفتکش توقیفی
تدارکات مزدوران منصور هادی برای تصرف باب‌المندب
حمله موشکی یمن به یک کشتی نفتی عربستان
۹ کشتی از مسیر باب‌المندب عقب‌نشینی کردند
آمریکا یک فروند ناوشکن به «باب‌المندب» فرستاد
دردسر جدید خریداران نفت عربستان
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۳ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۵ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005p8u
tabnak.ir/005p8u