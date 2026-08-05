عبور نفتکشهای پاکستانی از گلوگاه مرگ!
شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، اعلام کرد دو نفتکش با پرچم پاکستان که نفت خام عربستان را حمل میکردند، بدون هیچ حادثهای از دریای سرخ و تنگه بابالمندب عبور کردند؛ با وجود آنکه انصارالله یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردهاند.
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نفتکشهای با پرچم پاکستان با وجود محاصره انصارالله، از بابالمندب عبور کردند.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، اعلام کرد دو نفتکش با پرچم پاکستان که نفت خام عربستان را حمل میکردند، بدون هیچ حادثهای از دریای سرخ و تنگه بابالمندب عبور کردند؛ با وجود آنکه انصارالله یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردهاند.
این نفتکشهای نوع آفراماکس نفت خود را از بندر ینبع عربستان بارگیری کرده و با سیستمهای ردیابی روشن به پاکستان بازگشتند.
به گفته ویندوارد، از زمان اعلام محاصره توسط انصارالله در ۲۰ ژوئیه، نفتکشهای مرتبط با عربستان ـ به استثنای کشتیهای وابسته به چین ـ یا هدف حمله قرار گرفتهاند یا مسیر خود را از دماغه امید نیک تغییر دادهاند.
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