هشدار گرمای خطرناک برای زائران اربعین
به گزارش تابناک؛ بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی نشان میدهد الگوی غالب جوی کشور طی امروز همچنان تحت تأثیر استقرار پرارتفاع جنبحارهای قرار دارد؛ شرایطی که موجب ماندگاری هوای بسیار گرم در نیمه غربی، جنوبی و مرکزی کشور شده و در مقابل در ساعات بعدازظهر و شب رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای موقت در جنوب شرق ایران ادامه خواهد داشت.
بر این اساس استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، جنوب فارس و بخشهایی از لرستان همچنان گرمترین مناطق کشور خواهند بود و در برخی نقاط خوزستان بیشینه دما به تا ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد.
سواحل دریای خزر افزایش دمای محدود همراه با رطوبت بالا را تجربه میکنند و شمال غرب کشور نسبت به سایر مناطق از هوای معتدلتری برخوردار خواهد بود.
همچنین در ساعات بعدازظهر ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدوبرق، تندبادهای لحظهای و احتمال جاری شدن روانآب خواهند بود. در شرق کشور نیز وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پیشبینی میشود.
با توجه به افزایش سرعت باد در نوار شرقی و بخشهایی از جنوب غرب، احتمال انتقال گردوخاک به استانهای مرزی غرب کشور نیز وجود دارد که میتواند موجب کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا شود.
بیشینه دمای پیش بینیشده پایانههای مرزی اربعین.
مهران ۴۸ درجه
شلمچه ۴۹ درجه
چذابه ۴۹ درجه
خسروی ۴۷ درجه
باشماق ۳۹ درجه
تمرچین ۳۷ درجه
بیشینه دمای شهرهای زیارتی عراق.
نجف ۴۹ درجه
کربلا ۴۹ درجه
کاظمین ۴۸ درجه
سامرا ۴۷ درجه
بغداد ۴۸ درجه
بررسی مدلهای پیشبینی نشان میدهد عراق نیز همچنان تحت سلطه توده هوای بسیار گرم قرار دارد و دمای هوا در شهرهای زیارتی در ساعات بعدازظهر به حدود ۴۸ تا ۴۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید؛ موضوعی که خطر گرمازدگی را برای زائران افزایش میدهد.
روند گرمای هوا دستکم تا اواخر هفته در بخش عمده ایران و عراق تداوم خواهد داشت و تنها در جنوب شرق ایران وقوع ناپایداریهای موقتی ناشی از جریانهای موسمی میتواند بهطور محدود از شدت گرما بکاهد.