جنایت خونین دختر نوجوان مقابل خانه دوستش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ساعت ۱۳ سه‌شنبه ۱۳ خرداد سال گذشته یکی از ماموران کلانتری نازی‌آباد بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران را در جریان مرگ مردی ۴۵ساله قرار داد. با اعلام این خبر، تحقیقات جنایی برای روشن شدن ابعاد این جنایت آغاز شد و ماموران دریافتند مرد میانسال در جریان درگیری مقابل خانه‌اش با گروهی متشکل از ۶ دختر و ۲ پسر نوجوان، با ۴ ضربه چاقو به قتل رسیده است.

تحقیقات نشان داد درگیری از اختلاف میان دو دختر نوجوان و گروهی از دوستان‌شان آغاز شده است. دختر مقتول در توضیح ماجرا به پلیس گفت: من و خواهرم با مهاجمان دوست بودیم. آنها می‌گفتند پشت سرشان بدگویی کرده‌ایم و همین موضوع باعث شد چند بار درگیر شویم.

وی ادامه داد: روز حادثه، بعد از اینکه از دست‌شان فرار کردیم، خودمان را به خانه رساندیم. اما آنها ما را تا مقابل خانه دنبال کردند. پدرم برای حمایت از ما به خیابان رفت و با آنها درگیر شد و ۲ نفر از دختران با چاقو به او حمله کردند.

دختر دیگر مقتول نیز اظهارات خواهرش را تایید کرد. با مشخص شدن هویت افراد حاضر در درگیری، شامگاه همان روز ۴ دختر نوجوان در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.

یکی از آنها که به گفته خودش در جریان درگیری با چاقو به پدر دوست‌شان حمله کرده بود، در تحقیقات درباره ماجرا گفت: دختران مقتول از دوستان قدیمی و همکلاسی ما بودند. مدتی بود از دوستان دیگرمان می‌شنیدیم آنها پشت سر ما بدگویی می‌کنند. چند بار به همین دلیل با هم دعوا کردیم. آن روز دوباره سر همین موضوع با دو خواهر درگیر شدیم، اما آنها فرار کردند و به خانه‌ رفتند.

وی افزود: چند ساعت بعد همراه دوستان‌مان مقابل خانه آنها رفتیم، ولی دو دختر از خانه بیرون نیامدند و پدرشان به کوچه آمد. با او درگیر شدیم و در جریان درگیری، من و یکی از دوستانم که دختری ۱۶ساله است، با چاقوهایی که داشتیم او را زخمی کردیم و پا به فرار گذاشتیم. آن زمان نمی‌دانستم جراحات وارده باعث مرگ آن مرد شده و حالا فهمیدیم که فوت کرده است.

با توجه به سن متهمان، پرونده برای رسیدگی به دادسرای اطفال و نوجوانان ارسال شد و پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست برای یکی از متهمان به اتهام مباشرت در قتل به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، اولیای دم درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند.

سپس متهم در جایگاه ایستاد و منکر قتل شد و گفت: من در این درگیری حضور داشتم، اما ضربه مرگبار را من نزدم. حتی در این درگیری خودم هم مجروح شدم. افراد دیگری در دعوا بودند. شاید آنها ضربه مرگبار را زده باشند.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش و بررسی گزارش پزشکی قانونی درباره رشد عقلی دختر نوجوان، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.