دستگیری شوهر در ماجرای گم شدن یک زن

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک مرد در پرونده ناپدید شدن همسرش که ۳ ماه پیش آن را به پلیس گزارش کرده بود، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اوایل اردیبهشت امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی تهران شکایت کرد همسر میانسالش که معلول بوده از خانه بیرون رفته و ناپدید شده است. وقتی از سر کار به خانه آمده متوجه ناپدید شدن او شده است. نزد دوستان و اقوام رفته و سراغ همسرش را گرفته، اما هیچ‌کدام خبری از وی نداشتند. تلفن همراه همسرش خاموش است و موفق به یافتن او نشده و دل‌نگران است.

تحقیقات برای یافتن ردی از سرنوشت وی از سوی پلیس آغاز شد. در جریان بررسی‌های پلیسی معلوم شد که زن گمشده معلولیت داشته و سابقه نداشته خانه را ترک کند و بازنگردد. او زنی آرام و مهربان بوده و با خانواده و اقوامش نیز ارتباط خوبی داشته است.

تحقیقات همچنان برای یافتن ردی از سرنوشت زن گمشده ادامه داشت. سرانجام با گذشت چند ماه از این ماجرا، ماموران دوباره تحقیقات را روی اقوام و همسایگان این زن متمرکز کردند تا اینکه یکی از اقوام و یکی از همسایگان این خانواده اطلاعات جدیدی را در اختیار ماموران قرار دادند که روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.

در تحقیقات از این دو زن معلوم شد شوهر مقتول مدتی بود با او بدرفتاری و مشاجره و درگیری داشته است. حتی چند مرتبه او را کتک زده و باعث ناراحتی زن معلول شده است. روز آخر هم زن معلول را دیده بودند که بعد از دعوا با شوهرش خانه را ترک کرده، اما در انتهای خیابان شوهرش به زور او را سوار اتومبیل کرده و با هم رفته بودند. بعد از آن هم دیگر از آن زن خبری نشده و شوهرش مدعی شده او گم شده است.

ماموران با توجه به گفته‌های این دو نفر و ادامه تحقیقات محلی متوجه شدند که شوهر زن گمشده با او اختلاف و درگیری‌های زیادی داشته و چند مرتبه هم او را تهدید کرده است.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: شوهر زن گمشده به عنوان تنها مظنون در پرونده با دستور قضایی بازداشت شده است و تحقیقات از او برای رازگشایی از سرنوشت این زن ادامه دارد.