با بیشتر شدن اختلافات بین دو کشور درباره مهاجرت، امنیت و تجارت، لحن شینباوم تغییر کرده و حالا موضع سخت‌تری در برابر ترامپ گرفته است.

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، قبلاً می‌گفت در برخورد با دونالد ترامپ همیشه با آرامش و خونسردی رفتار می‌کند. او تلاش می‌کرد بدون درگیری، بخشی از خواسته‌های آمریکا را بپذیرد و هم‌زمان از منافع مکزیک دفاع کند.

به گزارش تابناک؛ این روش باعث شده بود حتی بعضی افراد در دولت آمریکا هم از شیوه برخورد او راضی باشند.

اما با بیشتر شدن اختلافات بین دو کشور درباره مهاجرت، امنیت و تجارت، لحن شینباوم تغییر کرده و حالا موضع سخت‌تری در برابر ترامپ گرفته است.

اکونومیست معتقد است اگرچه فشارهای واردشده به مکزیک قابل درک است، اما رویارویی بیشتر با ترامپ ممکن است فرصتی برای مذاکره و همکاری بهتر با آمریکا را از بین ببرد.