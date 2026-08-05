صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ

با بیشتر شدن اختلافات بین دو کشور درباره مهاجرت، امنیت و تجارت، لحن شینباوم تغییر کرده و حالا موضع سخت‌تری در برابر ترامپ گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۶
| |
2182 بازدید
|
۱
رفتار مکزیک با ترامپ

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، قبلاً می‌گفت در برخورد با دونالد ترامپ همیشه با آرامش و خونسردی رفتار می‌کند. او تلاش می‌کرد بدون درگیری، بخشی از خواسته‌های آمریکا را بپذیرد و هم‌زمان از منافع مکزیک دفاع کند.

به گزارش تابناک؛ این روش باعث شده بود حتی بعضی افراد در دولت آمریکا هم از شیوه برخورد او راضی باشند.

اما با بیشتر شدن اختلافات بین دو کشور درباره مهاجرت، امنیت و تجارت، لحن شینباوم تغییر کرده و حالا موضع سخت‌تری در برابر ترامپ گرفته است.

اکونومیست معتقد است اگرچه فشارهای واردشده به مکزیک قابل درک است، اما رویارویی بیشتر با ترامپ ممکن است فرصتی برای مذاکره و همکاری بهتر با آمریکا را از بین ببرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کلودیا شینبام مکزیک ترامپ آمریکا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بلندترین توالی افت داوجونز به ثبت رسید
اعمال تعرفه‌های جدید بر اتحادیه اروپا و مکزیک
رئیس جمهوری مکزیک دیگر برنامه امنیتی آمریکا را نمی‌خواهد
آب پاکی فیفا روی دست فدراسیون فوتبال ایران
آیا قوانین ترامپ ایران را از جام جهانی کنار خواهد زد؟!
ترامپ بازهم به نفتا حمله کرد!
ترامپ: مکزیک اشتباه می‌کند
تهدید تازه ترامپ علیه مکزیک
فضاسازی جدید علیه ایران با ادعای ارتباط با کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک!
مدافع مکزیکی پاسخ ترامپ را داد
هزینه ساخت دیوار «دونالد ترامپ» بین مکزیک و آمریکا چقدر است؟
ترامپ درپی اعلام وضعیت اضطراری در قبال مکزیک
«ترامپ» تهدید کرد که ارتش آمریکا را از مرز مکزیک فرامی‌خواند
واکنش تند رئیس جمهور مکزیک به ترامپ
واکنش مکزیک به تهدید تجاری آمریکا
موج مهاجرت به آمریکا؛ ۱۲۰۰ کیلومتر با دمپایی!
توافق یک ماهه ترامپ با رئیس‌جمهور مکزیک
تاکید ترامپ به پرداخت هزینه دیوار مرزی توسط مکزیک
تصویب لایحه‌ای برای کاهش دوران ریاست جمهوری مکزیک
مکزیک: مخالف مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
ترامپ و امریکا باید تخقر شوند تا از این رفتارهای خود سر دست بردارند .
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
تصاویر حملات سنگین به کردستان عراق
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۰ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۱ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005p8a
tabnak.ir/005p8a