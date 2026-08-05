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کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود

کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آنها صفر تا دو است، فردا (پنج‌شنبه) ۱۵ مرداد ماه شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۵
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3365 بازدید
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۳
شارژ کالابرگ

 

در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم، تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوارهایی که انتهای کد ملی آنها ۰ ، ۱ و۲ است، فردا (پنج‌شنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۵) شارژ می‌شود و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پیش از این، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار، گفته بود: در صورت افزایش اعتبار کالابرگ، مبلغ کالابرگ برای برخی دهک ها افزایش می یابد و برای مابقی همان یک میلیون تومان واریز خواهد شد. قطعا این مبلغ برای همه افزایشی نخواهد بود و برای برخی دهک ها اعتبار افزایش خواهد داشت. حذف دهک قطعا در دستور کار دولت نیست و از آنجا که یارانه هایی که پرداخت می شود باید هدفمند باشد، وقتی محدودیت بودجه داریم ناچاریم منابع را به سمت افراد نیازمند ببریم.

از مرحله قبل، محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالاهای مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند. 

با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.

همچنین طبق زمان‌بندی تعیین شده، کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها سه تا شش است در ۲۰ مرداد شارژ می‌شود و کدهای ملی هفت تا ۹ نیز در تاریخ ۲۵ مرداد فعال و قابل استفاده در تمام فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ خواهد بود.

این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. همچون مراحل گذشته مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

گفتنی است، بار مالی طرح کالابرگ جدید که بعد از حذف ارز ترجیحی، آغاز شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه یا یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

با وجود پیشنهاداتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مبلغ کالابرگ، هنوز این مبلغ افزایش نیافته و این موضوع در دست بررسی دولت قرار دارد.

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یارانه کالابرگ شارژ کالابرگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
بازم بدون یکریال افزایش !! اینه اون کالابرگی که قرار بود شوک قیمتی به معیشت خانوارها رو جبران کنه . از وقتی کالابرگ ایجاد شده قیمت کالاهای مشمولش پنج تا شش برابر شده اما یک میلیونه بدون تغییر . دویست هزار اون اول هم قدرت خریدش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
کالابرگ پارسال 7 دلار بوده یعنی الان باید 1/400 باشه نه یه تومن
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