وقوع زمین لرزه در کهگیلویه و بویراحمد

مرکز زلزله‌نگاری کشور شدت این زمین‌لرزه را ۴ ریشتر و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت کرده است.

به‌ گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این زلزله، ساعت ۱ و ۴۲ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد در فاصله ۱۳ کیلومتری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به‌وقوع پیوسته است.

زلزله یادشده در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر سی‌سخت و ۴۱ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است.