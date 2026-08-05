وقوع زمین لرزه در کهگیلویه و بویراحمد
زلزله ۴ ریشتری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۴| |
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مرکز زلزلهنگاری کشور شدت این زمینلرزه را ۴ ریشتر و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این زلزله، ساعت ۱ و ۴۲ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد در فاصله ۱۳ کیلومتری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بهوقوع پیوسته است.
زلزله یادشده در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر سیسخت و ۴۱ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است.
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