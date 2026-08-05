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ترور ناموفق ترامپ؟!

یک فرد مشکوک مسلح در زمین گلف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۲
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5679 بازدید
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ترور ترامپ در زمین گلف

رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کردند: یک مرد ۳۸ ساله به نام «جینین جان تایله» پیش از حضور ترامپ در زمین گلف او در رانچو پالوس وردس کالیفرنیا بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان آمریکا گزارش داد: مقام‌ها اعلام کردند که یک مظنون مسلح به نام جینین جان تایله ۳۸ ساله که پیش از حضور ترامپ، در حال زیر نظر گرفتن تدابیر و آماده‌سازی‌های امنیتی بوده است، در زمین گلف ترامپ بازداشت شد.

پلیس اعلام کرد که ماموران یک قبضه تفنگ از نوع «AR » که به‌طور غیرقانونی تغییر داده شده بود، جلیقه ضدگلوله، خشاب‌های با ظرفیت بالا، مهمات و دفترچه‌هایی حاوی «اظهارات نگران‌کننده» کشف کرده‌اند.
 

شبکه سی ان ان وابسته به حزب دموکرات آمریکا نیز شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی گزارش داد: پلیس لس‌آنجلس روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرد مسلح روز یکشنبه در خارج از باشگاه ملی گلف ترامپ در جنوب کالیفرنیا پس از مشاهده ماموران فدرال بازداشت شده است.

یک نیروی اجرای قانون فدرال به سی‌ان‌ان گفت که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این فرد در حال برنامه‌ریزی برای حمله به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بوده باشد اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.


گفتنی است؛ ترامپ روز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا، برای شرکت در مراسم کمیته ملی جمهوری‌خواهان به لس‌آنجلس سفر کرده است.

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ترامپ زمین گلف ترور ترامپ دستگیری بازداشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
این قمارباز جان سالم به در نمیبره بزودی انتقام گرفته خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
حداقل 40 تا نیرو برای این کار لازم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
همش فیلمه می خواد لایه های حفاظتی خودش را بیشتر بکنه چه در داخل و چه در خارج
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