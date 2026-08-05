با وجود هشدارهای جمهوری اسلامی ایران درباره هرگونه تلاش آمریکا برای بازکردن گذرگاه جدید در تنگه هرمز، سازمان تروریستی «سنتکام» ادعای تحریک‌آمیزی درباره مسیری در جنوب این آبراه مطرح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد چهارشنبه مدعی شد: «مسیر جنوبی از طریق تنگه هرمز برای همه کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور از این آبراه بین‌المللی هستند، آزاد و باز است».

سنتکام در بیانیه‌ای ادعا کرد: «طی سه ماه گذشته، نیروهای آمریکایی به بیش از یک هزار کشتی کمک کرده‌اند تا علی‌رغم تجاوز بی‌دلیل ایران، با موفقیت از این تنگه عبور کنند و این حرکت امروز نیز ادامه دارد».

این در حالی است که تهران بارها به شناورهای تجاری در آب‌های جنوبی ایران هشدار داده که تنها مسیر عبور از تنگه هرمز، گذرگاه تعیین‌شده توسط جمهوری اسلامی است و عبور از هر مسیر دیگری باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به این کشتی‌ها می‌شود.