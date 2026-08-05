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ادعای تحریک‌آمیز سنتکام درباره تنگه هرمز

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه مدعی شد که تمام کشتی‌های تجاری می‌توانند از مسیری در جنوب تنگه هرمز عبور کنند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۱
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4165 بازدید
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ادعای سنتکام درباره تنگه هرمز

با وجود هشدارهای جمهوری اسلامی ایران درباره هرگونه تلاش آمریکا برای بازکردن گذرگاه جدید در تنگه هرمز، سازمان تروریستی «سنتکام» ادعای تحریک‌آمیزی درباره مسیری در جنوب این آبراه مطرح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد چهارشنبه مدعی شد: «مسیر جنوبی از طریق تنگه هرمز برای همه کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور از این آبراه بین‌المللی هستند، آزاد و باز است».

سنتکام در بیانیه‌ای ادعا کرد: «طی سه ماه گذشته، نیروهای آمریکایی به بیش از یک هزار کشتی کمک کرده‌اند تا علی‌رغم تجاوز بی‌دلیل ایران، با موفقیت از این تنگه عبور کنند و این حرکت امروز نیز ادامه دارد».

این در حالی است که تهران بارها به شناورهای تجاری در آب‌های جنوبی ایران هشدار داده که تنها مسیر عبور از تنگه هرمز، گذرگاه تعیین‌شده توسط جمهوری اسلامی است و عبور از هر مسیر دیگری باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به این کشتی‌ها می‌شود. 

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سنتکام تنگه هرمز آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
نیروهای مسلح جواب به سنتکام را در عمل نشان بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
چرا باید با عمان نصف نصف باشد ایران هزینه جنگ را داده چقدر کارشناسان گفتند عمان را دخالت ندهید این خط این نشون امریکا این پول را از عمان می‌گیرد و در واقع امریکا تنگه رو اعمال حاکمیت می کند همان حرف ترامپ که گفته بود ما و ایران این اشتباه بزرگی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
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