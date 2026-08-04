عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با رد ادعاها درباره انگیزه‌های این جنبش، تأکید کرد اقدامات انصارالله در دفاع از مطالبات مردم یمن و مقابله با محاصره این کشور انجام می‌شود و ارتباط آن با محور مقاومت بر پایه اصول و ارزش‌ها است، نه وابستگی.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اینکه تحرکات این جنبش در حمایت از ایران انجام شده است، تأکید کرد: این سخنان پاسخی است به همه کسانی که مدعی هستند اقدامات ما به خاطر ایران بوده است؛ ما بارها تأکید کرده‌ایم که از یک مسئله اصیل و ریشه‌دار حرکت می‌کنیم؛ چه در مطالبات خود که مطالبات مردم یمن و در راستای منافع یمنی‌ها است و چه در مواضع سیاسی‌مان. محاصره‌ای که خواستار پایان یافتن آن هستیم، فرودگاه‌ها و بنادر یمن را هدف قرار داده است، نه اینکه برای رفع محاصره فرودگاه‌های ایران مطالبه‌ای داشته باشیم.

الفرح افزود: از این رو؛ برخلاف رژیم عربستان سعودی که سیاست‌های خود را بر اساس خواسته‌های بیرونی تنظیم می‌کند، ما نماینده یا عامل هیچ طرفی نیستیم و از هیچ دستور خارجی تبعیت نمی‌کنیم.

وی همچنین درباره روابط انصارالله با جمهوری اسلامی ایران و دیگر جریان‌های محور مقاومت گفت: رابطه ما با ایران و دیگر طرف‌های محور جهاد و مقاومت، رابطه‌ای است که به آن افتخار می‌کنیم؛ زیرا برپایه ارزش‌ها و اصول اصیل اسلامی شکل گرفته و بر مبنای وابستگی یا خدمت به دشمنان نیست؛ همان‌گونه که رژیم سعودی روابط خود را بر اساس منافع و دیکته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا کرده است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد: این روابط عربستان با آمریکا و رژیم صهیونیستی است که باید مورد نکوهش قرار بگیرد، با دیده تحقیر به آن نگریسته شود و به‌عنوان خیانت و خنجری از پشت به امت اسلامی با آن برخورد شود.

الفرح در ادامه تأکید کرد: ما از ارتباط خود با محور جهاد و مقاومت نه‌تنها شرمنده نیستیم، بلکه به آن افتخار می‌کنیم و دیگران را نیز تشویق می‌کنیم روابط خود را بر پایه حمایت از مظلومان و رهایی از سلطه‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا کنند؛ زیرا این همان مسیر طبیعی انسان آزاده و مسلمان آگاه به رهنمودهای الهی در قرآن کریم است.