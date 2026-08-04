صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جزئیات مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز 

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: ایران تنها با عمان دربارهٔ ترتیبات آتی مدیریت تنگه مذاکره می‌کند و هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نداده است. 
کد خبر: ۱۳۸۸۲۰۲
| |
2403 بازدید
مذاکرات ایران و عمان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ایران از ابتدا تأکید داشت مسیر جنوبی که با بدعهدی آمریکا نسبت به بند ۵ تفاهم خاتمهٔ جنگ و فشار بر عمان ایجاد شد، ناامن و غیرقانونی است و تهدیدی علیه حقوق حاکمیتی ایران محسوب می‌شود. تلاش آمريکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن برای تبدیل مسیر جنوبی به مسیر دائمی، با مقاومت قاطع ایران مواجه شد و حملات نظامی و تهدیدهای آمریکا نیز نتوانست در تصمیم ایران تغییری ایجاد کند.

این منبع با اشاره به مذاکرات ایران-عمان برای تفاهم بر سر کریدور میانی که تأمین‌کنندهٔ حقوق حاکمیتی ایران و ملاحظات طرف عمانی باشد، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن از ابتدا در روند مذاکرات دوجانبه ایران-عمان کارشکنی نمی‌کردند، قطعا این مذاکرات در مدت زمانی کوتاه به نتیجه می‌رسید. 

طی چند روز گذشته هم برخی مقام‌های آمریکایی پالس‌های ضدونقیضی فرستاده‌اند و به‌صورت مستقیم یا از طریق برخی شرکای منطقه‌ای باعث اخلال در روند مذاکرات شده‌اند و کماکان این نگرانی وجود دارد که کارشکنی‌های آمریکا یا برخی طرف‌های منطقه‌ای باعث تطویل روند مذاکرات یا اخلال در این روند شود.

باوجود این اگر این مذاکرات به توافق دوجانبه ایران و عمان هم ختم شود، فی‌نفسه نمی‌تواند شرایط لازم برای امن‌شدن تنگه هرمز را فراهم کند چرا که تنگه هرمز به‌دلیل پیمان‌شکنی آمریکا بسته شده و بدون فراهم‌شدن تمام لوازم و توقف تجاوزات و جنایات آمریکا علیه ایران و منافع آن و تحقق شروط، شرایط تنگه به روال یک‌ماه قبل برنخواهد گشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران عمان مذاکرات تنگه هرمز آمریکا بازگشایی تردد کشتی ها
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط ۴ درصدی قیمت نفت
بقائی: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه دارد
جزئیات تماس تلفنی امیر قطر با ترامپ
مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!
مذاکره عراق با ایران برای تردد نفتکش‌هایش در تنگه هرمز
ادعای روبیو درباره پیشرفت در مذاکرات با ایران
مذاکرات ایران و عمان وارد فاز تازه‌ای شده است
ترامپ: توافق نزدیک است!
عمان: مذاکرات با ایران ادامه می‌یابد
نگرانی از قدرت ایران در بستن تنگه هرمز
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۱۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۴ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۶۸ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۶۴ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005p8M
tabnak.ir/005p8M