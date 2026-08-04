جزئیات مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ایران از ابتدا تأکید داشت مسیر جنوبی که با بدعهدی آمریکا نسبت به بند ۵ تفاهم خاتمهٔ جنگ و فشار بر عمان ایجاد شد، ناامن و غیرقانونی است و تهدیدی علیه حقوق حاکمیتی ایران محسوب می‌شود. تلاش آمريکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن برای تبدیل مسیر جنوبی به مسیر دائمی، با مقاومت قاطع ایران مواجه شد و حملات نظامی و تهدیدهای آمریکا نیز نتوانست در تصمیم ایران تغییری ایجاد کند.

این منبع با اشاره به مذاکرات ایران-عمان برای تفاهم بر سر کریدور میانی که تأمین‌کنندهٔ حقوق حاکمیتی ایران و ملاحظات طرف عمانی باشد، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا و برخی شرکای منطقه‌ای آن از ابتدا در روند مذاکرات دوجانبه ایران-عمان کارشکنی نمی‌کردند، قطعا این مذاکرات در مدت زمانی کوتاه به نتیجه می‌رسید.

طی چند روز گذشته هم برخی مقام‌های آمریکایی پالس‌های ضدونقیضی فرستاده‌اند و به‌صورت مستقیم یا از طریق برخی شرکای منطقه‌ای باعث اخلال در روند مذاکرات شده‌اند و کماکان این نگرانی وجود دارد که کارشکنی‌های آمریکا یا برخی طرف‌های منطقه‌ای باعث تطویل روند مذاکرات یا اخلال در این روند شود.

باوجود این اگر این مذاکرات به توافق دوجانبه ایران و عمان هم ختم شود، فی‌نفسه نمی‌تواند شرایط لازم برای امن‌شدن تنگه هرمز را فراهم کند چرا که تنگه هرمز به‌دلیل پیمان‌شکنی آمریکا بسته شده و بدون فراهم‌شدن تمام لوازم و توقف تجاوزات و جنایات آمریکا علیه ایران و منافع آن و تحقق شروط، شرایط تنگه به روال یک‌ماه قبل برنخواهد گشت.