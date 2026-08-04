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آتش‌سوزی در پارک ملی بمو شیراز

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: آتش‌سوزی در بخشی از پارک ملی بمو که ساعاتی پیش مهار شده بود، دوباره شعله‌ور شده و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و آتش‌نشانی در حال مهار حریق هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۹۶
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آتش سوزی

به گزارش تابناک، لیلا تاج‌گردون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در بخشی از پارک ملی بمو گفت: ظهر سه شنبه ۱۳ مرداد بخش های از ارتفاعات پارک ملی بمو از سمت آرامگاه سعدی دچار حریق شد که پس از مهار حریق اولیه، حوالی ساعت ۱۹:۳۰ دوباره آتش‌سوزی در همان محدوده آغاز شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به همراه عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند، افزود: در حال حاضر عملیات اطفای حریق و کنترل آتش ادامه دارد و تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش آن در جریان است.

تاج‌گردون تأکید کرد: نیروهای محیط زیست به صورت کامل در منطقه حضور دارند و تا مهار کامل آتش‌سوزی، عملیات پایش و اطفای حریق ادامه خواهد داشت.

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برچسب ها
شیراز آتش سوزی حفاظت محیط زیست پارک ملی گسترش آتش مهار آتش
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