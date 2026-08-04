آمادهباش نیروهای سوری در مرز عراق
منابع رسانهای از استقرار نیروهای کمکی ارتش سوریه در مناطق مرزی با عراق و اعلام حالت آمادهباش نظامی خبر دادند.
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به گزارش تابناک، شبکه المیادین به نقل از خبرنگار خود در بغداد گزارش داد که تحرکات نظامی در سوی سوری مرزهای مشترک با عراق رصد شده است.
بر اساس این گزارش، اطلاعات موجود از تقویت یگان ۷۲ نیروهای مسلح سوریه در منطقه البوکمال حکایت دارد.
المیادین همچنین به نقل از منابع خود اعلام کرد که نیروهای عراقی طی روزهای گذشته با بهرهگیری از رصد اطلاعاتی و پهپادهای شناسایی، وضعیت مرزهای مشترک با سوریه را بهصورت مستمر زیر نظر داشتهاند.
در همین حال، منابع شبکه العربیه اعلام کردند که ارتش سوریه بدون اعلام دلیل، وضعیت آمادهباش نظامی اعلام کرده است.
این منابع همچنین اعلام کردند که برخی گزارشها این اقدام را به مناطق مرزی سوریه و عراق مرتبط میدانند، اما تاکنون اطلاعات دقیقی درباره علت این آمادهباش منتشر نشده است.
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