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به بهانه اظهارات اخیر شیخ نعیم قاسم؛

روایت حزب‌الله از جنگ لبنان؛ چه کسانی نقش ایران را وارونه روایت کردند؟

اظهارات اخیر شیخ نعیم قاسم درباره نقش تفاهم ایران و آمریکا در توقف تجاوزات، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به همراه داشت؛ واکنش‌هایی که بیش از آنکه متوجه سخنان دبیرکل حزب‌الله باشد، تحلیل‌های چند ماه گذشته برخی جریان‌های داخلی درباره پرونده لبنان را هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۸۳
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اظهارات شیخ نعیم و پایان یک ادعا درباره ایران و حزب الله

به گزارش تابناک، اظهارات اخیر شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، درباره اینکه تفاهم ایران و آمریکا به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی کمک کرده، در فضای مجازی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. در میان این واکنش‌ها، گروهی از کاربران این سخنان را با روایت‌هایی که در ماه‌های گذشته از سوی برخی فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی درباره «رها شدن حزب‌الله» و «بی‌توجهی ایران به لبنان» مطرح می‌شد، مقایسه کرده‌اند.

در بخش قابل توجهی از این واکنش‌ها، کاربران یادآور شده‌اند که در ماه‌های گذشته، تفاهم آتش‌بس از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی به عنوان «سند رها شدن حزب‌الله» معرفی می‌شد، اما اکنون دبیرکل حزب‌الله همان تفاهم را عاملی در مهار تجاوزات و حمایت از مقاومت می‌داند. برخی نیز به پیام رهبر انقلاب خطاب به رزمندگان حزب‌الله و همچنین اظهارات فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی استناد کرده و معتقدند این مواضع، با روایت‌هایی که پیش‌تر درباره عدم حمایت ایران از لبنان مطرح می‌شد، همخوانی ندارد.

بخشی دیگر از کاربران پا را فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که برخی جریان‌ها برای حفظ تحلیل‌های گذشته خود، حاضر نیستند حتی سخنان دبیرکل حزب‌الله را نیز بپذیرند. در این میان، نام برخی چهره‌های رسانه‌ای نیز از سوی کاربران مطرح شده و از آنها خواسته شده است توضیح دهند چرا پس از انتشار این مواضع، تحلیل‌های قبلی خود را اصلاح یا بازنگری نکرده‌اند. در برخی از این واکنش‌ها حتی ادعا شده است که روایت‌های مطرح‌شده در ماه‌های گذشته، ناخواسته در همان مسیری قرار گرفته که رسانه‌های معاند نیز دنبال می‌کردند؛ هرچند با انگیزه‌ای متفاوت.

صرف‌نظر از درستی یا نادرستی هر یک از این روایت‌ها، آنچه از دل این واکنش‌ها قابل مشاهده است، شکل‌گیری یک مطالبه مشخص است؛ اینکه تحلیل‌های سیاسی نیز باید در برابر تحولات میدانی و مواضع رسمی بازیگران اصلی، قابلیت بازنگری داشته باشند. به اعتقاد این دسته از کاربران، وقتی مقام ارشد حزب‌الله روایت متفاوتی از وقایع ارائه می‌کند، انتظار می‌رود کسانی که ماه‌ها بر تحلیل دیگری اصرار داشتند، دست‌کم نسبت به آن توضیح بدهند یا موضع خود را شفاف کنند.

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شیخ نعیم قاسم جنگ 40 روزه خبر فوری تابناک ایران‌ حزب الله لبنان خبر فوری
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tabnak.ir/005p83
tabnak.ir/005p83