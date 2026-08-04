اگر دستمزد کارگران ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش می‌یافت، در تیرماه امسال، شاخص قدرت خرید خانواده‌های کارگری در حوزه خوراکی‌ها، به اندازه تیرماه سال قبل بود؛ باید توجه داشته باشیم که این ارقام مربوط به مزدبگیران کارگری و تحت پوشش قانون کار است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، اگر دستمزد کارگران ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش می‌یافت، در تیرماه امسال، شاخص قدرت خرید خانواده‌های کارگری در حوزه خوراکی‌ها، به اندازه تیرماه سال قبل بود؛ باید توجه داشته باشیم که این ارقام مربوط به مزدبگیران کارگری و تحت پوشش قانون کار است.

امسال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله پرستاران و معلمان بین ۲۰ تا ۴۳ درصد و به طور متوسط چیزی حدود ۳۰ درصد بوده است؛ در نتیجه، سطح زندگی این گروه از مزد و حقوق بگیران نسبت به سال قبل، چیزی نزدیک به ۱۰۰ درصد افول کرده است.