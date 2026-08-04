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عقب‌ماندگی ۶۸ تا ۸۳ درصدی دستمزد کارگران

اگر دستمزد کارگران ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش می‌یافت، در تیرماه امسال، شاخص قدرت خرید خانواده‌های کارگری در حوزه خوراکی‌ها، به اندازه تیرماه سال قبل بود؛ باید توجه داشته باشیم که این ارقام مربوط به مزدبگیران کارگری و تحت پوشش قانون کار است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۸۲
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3930 بازدید
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۴
دستمزد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، اگر دستمزد کارگران ۶۸ تا ۸۳ درصد افزایش می‌یافت، در تیرماه امسال، شاخص قدرت خرید خانواده‌های کارگری در حوزه خوراکی‌ها، به اندازه تیرماه سال قبل بود؛ باید توجه داشته باشیم که این ارقام مربوط به مزدبگیران کارگری و تحت پوشش قانون کار است.

امسال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله پرستاران و معلمان بین ۲۰ تا ۴۳ درصد و به طور متوسط چیزی حدود ۳۰ درصد بوده است؛ در نتیجه، سطح زندگی این گروه از مزد و حقوق بگیران نسبت به سال قبل، چیزی نزدیک به ۱۰۰ درصد افول کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
6
پاسخ
من کارفرما بودم گرونی که سودش تو جیب کسان دیگه ای رفت و افزایش دستمزدهای به گردن من افتاد همون یک چند ماه پیش کارم رو تعطیل کردم الان هم واقعا نمیدونم کسب و کارهای کوچیک چطوری دوام میارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
صاحب نیست تامین اجتماعی مطالبات مستمری بگیران را نمی پردازد و عین خیالش هم نیست شما توقع دارید عقب ماندگی جبران شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
3
پاسخ
الان اقتصاددانهایی که می گفتن بالا رفتن دستمزد باعث افزایش تورم میشه نمیگن چرا پایین نگه داشتن دست مزد باعث کاهش تورم نشده؟
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
4
پاسخ
خود دولت افزایش چند درصدی تامین اجتماعی را خورده و چهر ماه پول بازنشستگان را نداده بعد کمش می کنه میده نوش دارو بعد از مرگ سهراب
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