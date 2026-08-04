بقائی: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز اعلام کرد که نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه از تداوم مذاکرات ایران و عمان با هدف سامان‌دهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد.

بقائی گفت: این مذاکرات به عنوان گفت‌و‌گو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیر‌های رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: گفت‌و‌گو‌ها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود و ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکار‌های لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.