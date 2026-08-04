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شمار کل زائران حاضر در زیارت اربعین امسال

نصیف الخطابی، استاندار کربلای معلی از شرکت ۲۲ میلیون زائر از داخل و خارج عراق در مراسم اربعین امسال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۷۳
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زیارت اربعین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ۲۲ میلیون زائر از جمله ۵ میلیون زائر خارجی در مراسم بزرگداشت اربعین امسال شرکت کردند، این زائران از اول محرم الحرام تا روز زیارت اربعین وارد کربلای معلی شدند.

 ۱۶ هزار موکب حسینی در استان کربلای معلی به خدمت رسانی به زائران پرداختند.

موفق برگزار شدن مراسم اربعین در عراق

رئیس یگان اطلاع رسانی  امنیتی عراق از موفق برگزار شدن مراسم اربعین حسینی خبر داد.

وی تصریح کرد که طرح امنیتی ویژه زیارت  اربعین حسینی بدون هرگونه حادثه امنیتی یا تروریستی با موفقیت برگزار شد.

 

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عراق کربلا زیارت اربعین پیاده روی اربعین زائران اربعین
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