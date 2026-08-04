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غرق شدن کشتی هندی در سواحل غربی یمن

منابع رسانه‌ای از غرق یک کشتی باری هندی پس از حمله در آب‌های نزدیک سواحل الحدیده در غرب یمن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۷۲
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کشتی هندی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع رسانه‌ای و محلی یمن اعلام کردند نیروهای گارد ساحلی دولت مستعفی یمن، وابسته به عربستان، موفق شدند خدمه یک کشتی باری هندی را که روز سه‌شنبه در سواحل استان الحدیده هدف حمله قرار گرفته و غرق شده بود، نجات دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، کشتی تجاری «فایزی نوری اولیا» در حالی که در فاصله حدود ۱۳ مایل دریایی جنوب شهر الحدیده در حال حرکت بود، هدف حمله یک قایق انفجاری قرار گرفت. این حمله به اصابت مستقیم به کشتی و غرق شدن آن در آب‌های بین‌المللی منجر شد.

منابع یادشده اعلام کردند در پی عملیات مشترک نیروهای دریایی و گارد ساحلی هر ۱۴ خدمه کشتی بدون تلفات جانی از آب نجات داده شدند.

طبق این گزارش، ۱۳ نفر از خدمه دارای تابعیت هند و یک نفر دیگر تبعه یمن بوده است.

تا زمان انتشار این خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

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