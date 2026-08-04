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محورهای شمال دو طرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از پایان محدودیت یک‌طرفه اعمال‌شده در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اعلام کرد: با تخلیه بار ترافیکی، تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۶۱
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پلیس راه

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی در این باره گفت: از صبح امروز به‌دلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، به‌منظور مدیریت ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور، این محورها به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شده بود.

وی افزود: با تخلیه بار ترافیکی، کاهش تراکم خودروها و بهبود شرایط عبور و مرور، از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۱۳ مردادماه محدودیت یک‌طرفه لغو شده و محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت دوطرفه بازگشایی شذ.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: از این ساعت، تردد وسایل نقلیه در هر ۲ مسیر رفت و برگشت این محورها برقرار است.

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پلیس راه جاده چالوس آزادراه تهران شمال رفع محدودیت دوطرفه
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