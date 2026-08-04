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روایت بلومبرگ

آخرین وضعیت تردد از تنگه هرمز

بلومبرگ با استناد به داده‌های کشتیرانی گزارش داد که تردد از این آبراه بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۷
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عبور کشتی ها در تنگه هرمز

بلومبرگ امروز سه‌شنبه نوشت که تردد قابل مشاهده در تنگه هرمز به شکل قطره چکانی ادامه دارد. هرچند بارها فرماندهی مرکزی آمریکا و دونالد ترامپ مدعی شدند که این آبراه مهم بین‌المللی باز است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز سه‌شنبه در گفت و گو با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی ادعا کرد که در روزهای آینده ایران و آمریکا ممکن است در مورد تنگه هرمز به توافق برسند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران را آغاز کرده و با جنگ افروزی در منطقه باعث ناامن شدن یکی از گذرگاه‌های دریایی اصلی انرژی شده و اقتصاد جهانی را با بحران مواجه کرده‌اند.

تاکید جمهوری اسلامی ایران بر کنترل بر تنگه هرمز و هشدار قاطع نیروهای مسلح ایران درخصوص هرگونه ماجراجویی آمریکا علیه ایران به‌ویژه علیه زیرساخت‌های آن و همچنین تاکید تهران بر مقابله به مثل در صورت وقوع چنین ماجراجویی، باعث شده است که ترامپ هربار از تهدیدهای خود علیه ایران عقب نشینی کند و سپس به دنبال توجیه این عقب نشینی برآید.

 

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تنگه هرمز عبور کشتی ها بلومبرگ حمله آمریکا به ایران
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