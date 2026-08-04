آخرین وضعیت تردد از تنگه هرمز

بلومبرگ با استناد به داده‌های کشتیرانی گزارش داد که تردد از این آبراه بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است.

بلومبرگ امروز سه‌شنبه نوشت که تردد قابل مشاهده در تنگه هرمز به شکل قطره چکانی ادامه دارد. هرچند بارها فرماندهی مرکزی آمریکا و دونالد ترامپ مدعی شدند که این آبراه مهم بین‌المللی باز است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز سه‌شنبه در گفت و گو با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی ادعا کرد که در روزهای آینده ایران و آمریکا ممکن است در مورد تنگه هرمز به توافق برسند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران را آغاز کرده و با جنگ افروزی در منطقه باعث ناامن شدن یکی از گذرگاه‌های دریایی اصلی انرژی شده و اقتصاد جهانی را با بحران مواجه کرده‌اند.

تاکید جمهوری اسلامی ایران بر کنترل بر تنگه هرمز و هشدار قاطع نیروهای مسلح ایران درخصوص هرگونه ماجراجویی آمریکا علیه ایران به‌ویژه علیه زیرساخت‌های آن و همچنین تاکید تهران بر مقابله به مثل در صورت وقوع چنین ماجراجویی، باعث شده است که ترامپ هربار از تهدیدهای خود علیه ایران عقب نشینی کند و سپس به دنبال توجیه این عقب نشینی برآید.