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دیدار هادی العامری و عراقچی در حاشیه مراسم اربعین
دیدار هادی العامری و سید عباس عراقچی در حاشیه مراسم اربعین در کربلا
کد خبر:
۱۳۸۸۱۵۳
تاریخ انتشار:
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
04 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۸۱۵۳
|
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
04 August 2026
|
3535
بازدید
3535
بازدید
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برچسب ها
هادی العامری
عباس عراقچی
دیدار
کربلا
اربعین
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیادهروی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگترین شعائر الهی است»
روایت اشکهای آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سالهای مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
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