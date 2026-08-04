قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.
|عنوان
|قیمت
|نوسان 7 روز گذشته
|آخرین بروزرسانی
|گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰
|۰٫۰۰%
|−۲٫۲۷%
|
|۰۱:۲۰
|مثقال طلا ۱۸ عیار
|۷۹٬۶۲۵٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۲٫۲۷%
|
|۰۱:۲۰
|اونس طلای جهانی
|۴۰۵٫۵۳۳
|۰٫۰۷%
|۰٫۱۶%
|
|۰۱:۲۰
|سکه امامی
|۱۸۴٬۹۹۵٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۱٫۵۹%
|
|۰۱:۲۰
|سکه بهار آزادی
|۱۸۰٬۴۵۵٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۱٫۹۷%
|
|۰۱:۲۰
|نیم سکه
|۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۱٫۰۵%
|
|۰۱:۲۰
|ربع سکه
|۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۰٫۹۳%
|
|۰۱:۲۰
|سکه گرمی
|۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۰٫۰۰%
|−۱٫۸۲%
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