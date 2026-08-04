قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.