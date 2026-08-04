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قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۲
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3157 بازدید
قیمت طلا و سکه

به گزارش تابناک؛ امروز قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد افزایش ۰٫۰۰% درصدی قیمت بوده است بطوری که گرم طلای ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ تومان رسید.

عنوان قیمت     نوسان 7 روز گذشته آخرین بروزرسانی
گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸٬۳۸۲٬۴۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۲٫۲۷%
 
 ۰۱:۲۰
مثقال طلا ۱۸ عیار ۷۹٬۶۲۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۲٫۲۷%
 
 ۰۱:۲۰
اونس طلای جهانی ۴۰۵٫۵۳۳ ۰٫۰۷% ۰٫۱۶%
 
 ۰۱:۲۰
سکه امامی ۱۸۴٬۹۹۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۱٫۵۹%
 
 ۰۱:۲۰
سکه بهار آزادی ۱۸۰٬۴۵۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۱٫۹۷%
 
 ۰۱:۲۰
نیم سکه ۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۱٫۰۵%
 
 ۰۱:۲۰
ربع سکه ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۰٫۹۳%
 
 ۰۱:۲۰
سکه گرمی ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰% ‎−۱٫۸۲%
 

 

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