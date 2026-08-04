اسکات بسنت: شاید فردا به توافق درباره هرمز برسیم

به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت در مصاحبه ای گفته است: «هفته گذشته شاهد تهدید رئیس جمهور ترامپ بودیم که می‌توانست بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم علیه ایرانیان باشد. و اکنون به همین دلیل در حال مذاکره با ایرانیان هستیم. فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا به توافقی برای باز کردن تنگه برسیم.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گفتگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد احتمال دستیابی به توافقی با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.

او با اشاره به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای اجرای یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظامی علیه ایران، گفت این فشارها زمینه‌ساز آغاز گفتگوها شده و ممکن است «امروز یا فردا» به توافق منجر شود.

بسنت همچنین گفت توان نظامی ایران به‌شدت تضعیف شده و افزود نیروی هوایی، دریایی و بخش قابل‌توجهی از توان موشکی ایران از بین رفته و ظرفیت تولید موشک نیز کاهش یافته است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد هرگونه ثبات در منطقه خلیج فارس، به‌ویژه در تنگه هرمز، به نفع اقتصاد جهانی و کشورهایی مانند ژاپن خواهد بود.