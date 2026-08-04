حملۀ یمن به فرودگاه نجران در عربستان
یک هدف حساس متعلق به دشمن سعودی در فرودگاه نجران با استفاده از پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۳۳| |
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سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک هدف حساس متعلق به دشمن سعودی در فرودگاه نجران با استفاده از پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش تابناک؛ این عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی توسط دشمن سعودی در استانهای صعده و حجه انجام شد.
وی در این باره تاکید کرد: به عربستان اطمینان میدهیم که هرگونه نقض حریم هوایی ما بدون پاسخ و مجازات نخواهد بود.
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