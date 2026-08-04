واژگونی خودروی حامل زائران ایرانی در عراق+جزییات

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ​مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) قرارگاه اربعین حسینی هلال‌احمر در عراق اعلام کرد: ساعت ۲۳:۰۰ شب گذشته، ۱۲ مردادماه، خودروی استاریکس حامل ۱۷ نفر از زائران اربعینی کشورمان در محور کربلا به نجف، حوالی عمود ۱۴۰، بر اثر خواب‌آلودگی راننده از مسیر منحرف شده و با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.

۷ مصدوم این حادثه، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان آلمانی نجف منتقل شدند. ۷ زائر دیگر که دچار جراحات جزئی شده‌ بودند، خدمات درمانی لازم را به‌صورت سرپایی دریافت کردند.

