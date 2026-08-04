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واژگونی خودروی حامل زائران ایرانی در عراق+جزییات

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) قرارگاه اربعین حسینی هلال‌احمر در عراق از تصادف خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۲۷
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تصادف در عراق

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ​مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) قرارگاه اربعین حسینی هلال‌احمر در عراق اعلام کرد:   ساعت ۲۳:۰۰ شب گذشته، ۱۲ مردادماه، خودروی استاریکس حامل ۱۷ نفر از زائران اربعینی کشورمان در محور کربلا به نجف، حوالی عمود ۱۴۰، بر اثر خواب‌آلودگی راننده از مسیر منحرف شده و با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.

۷ مصدوم این حادثه،  توسط نیروهای امدادی به بیمارستان آلمانی نجف منتقل شدند. ۷ زائر دیگر که دچار جراحات جزئی شده‌ بودند، خدمات درمانی لازم را به‌صورت سرپایی دریافت کردند.
 

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اربعین حسینی نجف عراق تصادف واژگونی خودرو زائران اربعین
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