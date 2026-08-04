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این استان فردا تعطیل شد

استاندار کردستان به تسنیم خبر داد؛ ادارات و بانک‌های کردستان فردا چهارشنبه 14 مرداد تعطیل خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۱۶
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تعطیلی

به گزارش تابناک؛ بر اساس پیگیری‌ها و اخبار واصله خبرنگار تسنیم، استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل خواهد بود.

بر این اساس، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها (به‌جز شعب کشیک)، شرکت‌های بیمه و نهاد‌های عمومی غیردولتی استان فردا تعطیل خواهند بود.

این تصمیم در راستای مدیریت مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و مقابله با ناترازی انرژی اتخاذ شده است.

استاندار کردستان  اعلام کرد: پیشنهاد تعطیلی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان و مسئولان متولی ارائه شد.

آرش لهونی افزود: فردا چهارشنبه تمام ادارات و بانک‌های استان کردستان تعطیل است.

تعطیلی ادارات در شرایطی انجام می‌شود که افزایش مصرف برق در فصل تابستان و محدودیت‌های تولید انرژی، ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را بیش از پیش نمایان کرده است.

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