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ترافیک سنگین در مسیرهای شمالی

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، آزادراه تهران ـ شمال و بخش‌هایی از محور هراز خبر داد و اعلام کرد که تردد در تمامی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی بدون گره ترافیکی و به صورت روان در جریان است.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۸
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ترافیک سنگین

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال و محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۳ و تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ با ترافیک سنگین مواجه هستند. همچنین در محور هراز، محدوده‌های مشاء و آب‌اسک در مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره دیگر محور‌های پرتردد کشور گفت: ترافیک در آزادراه کرج ـ قزوین و محدوده تالار المهدی سنگین است، اما تردد در محور‌های فیروزکوه، جاده قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محبی با اشاره به وضعیت محور‌های شمالی تصریح کرد: در مسیر شمال به جنوب محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ شمال نیز تردد روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی وجود ندارد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعینی گفت: تردد در محور‌های حمیل ـ سرابله ـ ایلام، ایلام ـ مرز مهران، بستان ـ مرز چذابه، پیرانشهر ـ مرز تمرچین، خرمشهر ـ مرز شلمچه، قصرشیرین ـ مرز خسروی و مریوان ـ مرز باشماق روان است و تاکنون گره ترافیکی در این مسیر‌ها گزارش نشده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی تا اطلاع ثانوی خبر داد و از رانندگان خواست برای تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس استفاده کنند.

محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از منابع رسمی استعلام کنند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و پرهیز از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران راه رقم بزنند.

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