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بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، «یعقوب بیرل» را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت ۱۵ هزار دلار بازداشت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۷
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بازداشت اسراییلی



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، «یعقوب بیرل» را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت ۱۵ هزار دلار بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، وی به دستور عوامل ایرانی و با استفاده از نقشه‌های دقیق، از منازل و تدابیر حفاظتی شخصیت‌های ارشد اسرائیلی، از جمله هرتسی هالیوی و ایتامار بن‌گویر، تصویربرداری و مستندسازی کرده است.

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بازداشت اسراییل رژیم صهیونیستی جاسوسی ایران
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