بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، «یعقوب بیرل» را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت ۱۵ هزار دلار بازداشت کردهاند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، «یعقوب بیرل» را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت ۱۵ هزار دلار بازداشت کردهاند.
بر اساس این گزارش، وی به دستور عوامل ایرانی و با استفاده از نقشههای دقیق، از منازل و تدابیر حفاظتی شخصیتهای ارشد اسرائیلی، از جمله هرتسی هالیوی و ایتامار بنگویر، تصویربرداری و مستندسازی کرده است.
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