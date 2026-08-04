بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، «یعقوب بیرل» را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت ۱۵ هزار دلار بازداشت کرده‌اند.



بر اساس این گزارش، وی به دستور عوامل ایرانی و با استفاده از نقشه‌های دقیق، از منازل و تدابیر حفاظتی شخصیت‌های ارشد اسرائیلی، از جمله هرتسی هالیوی و ایتامار بن‌گویر، تصویربرداری و مستندسازی کرده است.