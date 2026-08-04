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تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین

همزمان با بیستمین روز از ماه صفر، پایتخت ایران اسلامی شاهد برگزاری یکی از عظیم‌ترین اجتماعات مذهبی خود بود؛ مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) که با حضور پرشور و بی سابقه میلیونها عاشق از اقصی نقاط تهران، از میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را به مسیری عاشقانه و سرشار از شعور حسینی تبدیل کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۲
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پیاده روی اربعین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امروز سه شنبه (۱۳ مرداد) همزمان با بیستم صفر، همچون سال‌های گذشته، خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا، بار دیگر صحنه‌هایی باشکوه را در پایتخت رقم زدند. از ساعات ابتدایی بامداد، مردم از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به حرکت درآمدند تا بار دیگر با پای دل، وفاداری خود به آرمان‌های سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، بیش از ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر در این راهپیمایی اربعین در تهران شرکت می‌کنند که خود نشان از عمق ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت دارد.

میدان امام حسین (ع) به عنوان نقطه آغاز این اجتماع، شاهد برپایی آئین‌های ویژه خون‌خواهی با مداحی، شعرخوانی، روایتگری و قرائت زیارت پرفیض اربعین بود که فضایی آکنده از معنویت و شور حسینی بر آن حاکم بود. برگزاری این مراسم که از ساعت ابتدایی مراسم آغاز شد، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های قیام کربلا فراهم آورد.

به منظور میزبانی شایسته از زائران، تمهیدات گسترده‌ای در طول مسیر ۱۲ کیلومتری از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اندیشیده شده بود. بر اساس اعلام ستاد برگزاری، یک هزار و ۲۰۰ موکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی در طول مسیر جانمایی شده بودند. این تعداد، نسبت به ۷۰۰ موکب ثبت نامی اعلامی از سوی آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع)، نشان از مشارکت گسترده نهاد‌های مردمی و دولتی برای رفاه حال زائران دارد.

این موکب‌ها که با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی، مردمی برپا شده بودند، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، استقرار غرفه‌های فرهنگی، ایستگاه‌های سلامت و غرفه‌های ویژه مادر و کودک را به زائران ارائه دادند. دبیر کمیته جانمایی مواکب در این باره پیش‌تر گفته بود؛ امسال فرآیند جانمایی مواکب با رویکردی هدفمند و نیازمحور انجام شد تا خدمات رسانی با نظم و ایمنی بیشتری صورت گیرد.

مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) در تهران، نه تنها آئینی برای عرض ارادت به سرور و سالار شهیدان، بلکه جلوه‌ای از همبستگی ملی و یکپارچگی دینی است که هر سال با حضور پرشورتر از سال قبل، بار دیگر ثابت می‌کند که "کربلا در ایران" نیز میزبان عاشقان حسینی است.

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تهران جاماندگان اربعین
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