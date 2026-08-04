گرانترین زمستان اروپا در راه است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شرکت گازپروم روسیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیهای هشدار داد که کمبود گاز طبیعی در تأسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی اروپا، خطر جدی برای تأمین انرژی در فصل سرما ایجاد کرده است.
این هشدار در حالی مطرح میشود که سطح ذخایر گاز در مخازن اروپا در روز اول اوت (شنبه گذشته) به پایینترین میزان ثبتشده از سال ۲۰۱۱ یعنی ۵۷٫۱۱ درصد رسیده است و پیشبینی میشود که این رقم تا اول اکتبر به زیر ۷۵ درصد سقوط کند.
۱۲ میلیارد مترمکعب کسری؛ ۱۷ درصد کمتر از پارسال
گازپروم اعلام کرد که ارزیابیهای این شرکت از دادههای ذخیرهسازی گاز در اروپا طی ماههای ژوئن و ژوئیه نشان میدهد که کسری مخازن گاز به ۱۲ میلیارد مترمکعب رسیده است.
حجم گاز ذخیرهشده تا ۳۱ ژوئیه، ۱۷٫۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و وضعیت در آلمان، هلند و فرانسه که سه اقتصاد بزرگ اروپایی هستند، از میانگین اروپایی نیز پایینتر است.
گازپروم تأکید کرده که این وضعیت، خطر جدی برای تأمین قابلاطمینان گاز طبیعی برای مصرفکنندگان اروپایی در طول دوره هوای سرد ایجاد میکند.
نقش تنگه هرمز در تشدید بحران؛ رقابت با آسیا و افزایش قیمتها
تحلیلگران و نهادهای بینالمللی، تنگه هرمز را یکی از عوامل کلیدی این بحران میدانند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، افزایش قیمت گاز در اروپا در پی تحولات خاورمیانه رخ داده و واردات گاز طبیعی مایع از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به دلیل ادامه درگیریها مختل شده است.
آژانس همکاری نهادهای نظارتی انرژی اروپا نیز هشدار داده که بحران خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز میتواند ۲۰ درصد از صادرات جهانی گاز مایع را کاهش دهد و رقابت شدید با آسیا برای محمولههای گاز مایع، قیمتها را افزایش خواهد داد.
این نهاد اروپایی تأکید کرده که اروپا در برابر شوکهای انرژی آسیبپذیر است و پر کردن مخازن در تابستان با هزینههای بالایی همراه خواهد بود
۷۵ درصد؛ سقفی که اروپا به آن هم نمیرسد
در صورت ادامه روند کنونی تزریق گاز، سطح پر شدن مخازن اروپا تا اول اکتبر (آغاز فصل سرما) از ۷۵ درصد پایینتر خواهد ماند، در حالی که طبق الزامات کمیسیون اروپا، کشورهای عضو باید مخازن خود را بین اول اکتبر تا اول دسامبر هر سال تا ۹۰ درصد پر کنند.
برآوردها نشان میدهد که برای رسیدن به این هدف، اروپا به حداقل ۶۸ میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارد، در حالی که تاکنون تنها ۴۷ درصد از این حجم مورد نیاز را ذخیره کرده است. این بدان معناست که اروپا با فاصله زیادی از هدف تعیینشده، وارد زمستانی سخت و پرهزینه خواهد شد.
گفتنی است گازپروم پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی اروپا بود و با سرمایهگذاریهای حدود ۵۰ ساله در خطوط لوله، سهم خود را در بازار این قاره به ۴۰ درصد رسانده بود.
با این حال، پس از اعمال تحریمهای غرب و از دست دادن مشتریان به نفع تأمینکنندگان گاز مایع مانند آمریکا، قطر و نروژ، صادرات گازپروم به اروپا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۰۱٫۷ میلیارد مترمکعب بود. حالا، اما با تشدید درگیریها در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای تأمین گاز از طریق تنگه هرمز، اروپا با بحرانی جدید روبهرو شده که یادآور روزهای سخت آغاز جنگ اوکراین است.