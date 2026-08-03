حمله با تبر به جنگلبان چالوسی در روز جنگلبان! + عکس
به گزارش تابناک، مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به حمله به یکی از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی اظهار کرد: این حادثه همزمان با ایام پاسداشت روز ملی جنگلبان رخ داد و بار دیگر مخاطرات و دشواریهای مأموریت جنگلبانان در حفاظت از عرصههای طبیعی را آشکار کرد.
وی گفت: تقی حسینیمقدم، جنگلبان یگان حفاظت، هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی منطقه آزارک شهرستان چالوس با فردی که در حال قطع غیرمجاز درختان جنگلی بود، مواجه شد.
خزاییپول افزود: متخلف پس از مشاهده مأمور یگان حفاظت، با در دست داشتن تبر به وی حمله کرد و بر اثر ضربات واردشده، جنگلبان از ناحیه صورت به شدت مجروح و دچار شکستگی استخوان گونه شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه شدت جراحات، جان این جنگلبان را با خطر مواجه کرده بود، تصریح کرد: مصدوم بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد و هماکنون تحت مراقبت و درمان قرار دارد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، موضوع به دادستان شهرستان چالوس و اعضای شورای تأمین اطلاع داده شد و با دستور مقام قضایی، حکم بازداشت متهم صادر شده است. در حال حاضر نیروهای انتظامی با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی در حال شناسایی و دستگیری فرد متواری هستند.
خزاییپول با محکوم کردن این اقدام، حمله به جنگلبانان را تعرض به حافظان منابع طبیعی و سرمایههای ملی کشور دانست و خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عامل این حادثه شد.
وی با اشاره به تقارن این حادثه با روز ملی جنگلبان خاطرنشان کرد: این اتفاق نشان میدهد نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در خط مقدم صیانت از جنگلها و انفال، همواره با تهدیدها و مخاطرات جدی روبهرو هستند و تقویت حمایتهای قانونی و اجرایی از آنان ضرورتی اجتنابناپذیر است.