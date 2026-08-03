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خشم ترامپ از نتایج نظرسنجی‌ها

رئیس‌ جمهور آمریکا خشمگین از افکار عمومی کشورش، ادعا کرد: آمار واقعی نظرسنجی‌ های من و نه آن ارقام ساختگی رسانه‌ های «اخبار جعلی»، در بهترین وضعیت تاریخ قرار دارد!
کد خبر: ۱۳۸۸۰۵۹
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای رهایی از موج انتقادهای دو حزبی علیه خود در آستانه انتخابات کنگره چنین دست و پا زد: آمار واقعی نظرسنجی‌ های من و نه آن ارقام ساختگی رسانه‌ های «اخبار جعلی»، در بهترین وضعیت تاریخ قرار دارد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در ادامه عادت خودشیفتگی اش کوشید دیدگاه مردم این کشور علیه خود را اینگونه سفیدشویی کند: چرا چنین نباشد؟ آن هم با وجود بزرگ‌ ترین کاهش مالیات و بی‌ سابقه‌ ترین آمار اشتغال، عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا در تاریخ جهان، مرزهایی کاملاً امن، پیروزی بزرگ در ونزوئلا، خلع سلاح هسته‌ای ایران (!)، احترام و موفقیتی بی‌همتا در سراسر جهان و بسیاری دستاوردهای دیگر. به آمار نظرسنجی‌های جعلی «چپ‌های افراطی» اعتماد نکنید. آن‌ها فاسد و نادرست‌کارند؛ درست همان‌طور که «دموکرات‌های ویرانگر کشور» فاسد و نادرست‌کار هستند. برای عظمت آمریکا به جمهوری‌خواهان رأی دهید!

ادعاهای عوام فریبانه ترامپ در حالی مطرح می شود که نتایج یک نظرسنجی که از سوی (خبرگزاری) رویترز/ (مؤسسه) ایپسوس در ۳۱ ژوئیه انجام شد، نشان می دهد که تنها یک‌ سوم آمریکایی‌ ها از تجاوز غیرقانونی این کشور علیه ایران حمایت می‌ کنند؛ رقمی که پایین‌ترین سطح حمایت از زمان روزهای نخستین این جنگ محسوب می‌شود.

این کاهش حمایت، مرزهای حزبی را نیز درنوردیده است.

نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک هم نشان داد که ۶۰ درصد رأی‌ دهندگان اکنون با اقدام نظامی آمریکا در ایران مخالفند.

در میان رأی‌دهندگان مستقل شرکت‌ کننده در نظرسنجی رویترز/ایپسوس، ۶۷ درصد با جنگ مخالف بودند و تنها یک‌چهارم از آن حمایت کردند.

از سوی دیگر، بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شبکه سی‌ان‌ان منتشر شد، دو سوم آمریکایی‌ ها (۶۷ درصد) معتقدند که تصمیمات نظامی دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران به ایالات متحده آسیب رسانده است.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد اظهار داشتند که اقدامات نظامی ترامپ به نفع کشورشان بوده است.

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آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا کنگره آمریکا انتخابات کنگره نظرسنجی مردم آمریکا
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