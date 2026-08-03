شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد به‌غم ادعای رئیس‌جمهور این کشور، هنوز هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامه‌ریزی نشده است.

به گزارش تابناک، مقامات آمریکایی شامگاه دوشنبه به سی‌بی‌اس نیوز گفتند: هیچ مذاکره جدیدی برنامه‌ریزی نشده و فقط مذاکرات جاری بین استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری ایالات متحده و جارد کوشنر، داماد و مشاور رئیس‌جمهور آمریکا با تیم ایران از طریق واسطه‌ها است.

پیش از این، منابع دولتی پاکستان نیز به خبرگزاری آناتولی گفتند هنوز «هیچ تاریخ یا مکانی» برای ازسرگیری گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.

گفتنی است، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌های صورت‌گرفته با میانجی‌ها درباره احیای یادداشت‌تفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.