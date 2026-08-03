مهدی طالب، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران که از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به یکی از وزرای سابق یاد می‌شود، پس از انتصاب به این سمت، بیش از آنکه بر مأموریت‌های حوزه مسئولیت خود متمرکز باشد، در تعاملات مرتبط با شرکت «توسن» نقش‌آفرینی کرده است.

به گزارش تابناک، در حالی که موضوع پایداری و امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیک به یکی از محورهای مهم در شبکه بانکی تبدیل شده، برخی گزارش‌ها بر ضرورت توجه نهادهای نظارتی به احتمال بروز تعارض منافع در بین برخی مدیران حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها تأکید دارند.

بر اساس این گزارش‌ها، مهدی طالب، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران که از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به یکی از وزرای سابق یاد می‌شود، پس از انتصاب به این سمت، بیش از آنکه بر مأموریت‌های حوزه مسئولیت خود متمرکز باشد، در تعاملات مرتبط با شرکت «توسن» نقش‌آفرینی کرده است.

گفته می شود انتصاب این فرد در دوره انتقال مدیریت بانک صادرات ایران و در زمان سرپرستی دوماهه قربان اسکندری با پیگیری وزیر مذکور انجام و این دو با بهره‌گیری از شبکه ارتباطی خود، سعی در توسعه حضور سامانه‌های یک شرکت خاص در بانک‌ها داشته اند.

با توجه به اهمیت امنیت، پایداری و نگهداری سامانه‌های بانکداری الکترونیک و نیز اختلالات اخیر در برخی خدمات بانکی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع احتمال تعارض منافع در انتصاب‌ها و فعالیت مدیران حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها، از جمله بانک صادرات ایران، را در صورت لزوم بررسی کنند تا از هرگونه شائبه یا آسیب احتمالی به منافع مردم جلوگیری شود.